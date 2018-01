Che Meghan Markle non abbia simpatia per il protocollo reale si era capito da tempo. Basta ricordare la recente visita con il principe Harry a Cardiff, dove ha infranto l'etichetta per ben 5 volte in una volta sola. Serve un ripassino? Intanto la futura moglie del secondogenito di Carlo e Diana si è presentata in pubblico con indosso un paio di jeans. Stava benissimo, figuratevi, ma, stando alle regole, sono ammessi solo per gite fuori porta o occasioni in cui le si richiede un abbigliamento sportivo, come visite nelle fattorie o negli stadi, ricorda l'Huffington Post. Seconda 'infrazione': l'attrice, acclamata dalla folla, non ha saputo resistere alla tentazione di firmare autografi, che è una pratica quasi vietata ai reali. Motivo? Il rischio è che i fan possano in quel modo ottenere la loro firma e quindi falsificarla e diffonderla. Terza 'mossa sbagliata': Meghan ha posato per alcuni selfie. E un reale non lo fa secondo il protocollo. Ancora, probabilmente sempre per la sua inesperienza, la Markle si è fatta baciare la mano da un fan. Il baciamano, che è un gesto di cortesia, rispetto e ammirazione, non è ammesso negli incontri pubblici perché il contatto così ravvicinato con il pubblico non è giudicato consono. (Continua dopo la foto)

Quinto e ultimo strappo a Cardiff: Meghan si sarebbe lasciata andare a effusioni in pubblico con il suo Harry. Durante la visita al castello di Cardiff, lui le ha sussurrato una cosa all'orecchio e lei ha sorriso, divertita. Un gesto normale per una coppia normale, non per loro. Arriviamo così all'indiscrezione sull'attrice che, a quanto pare, non ha un bel rapporto con la tradizione. Come è noto, Meghan e Harry convoleranno a nozze il prossimo 19 maggio a Windsor, ma a quanto pare l'evento sarà molto differente dall'ultimo matrimonio reale a cui i sudditi della regina hanno assistito. La Markle, infatti, potrebbe chiedere una modifica al rigido protocollo reale della festa di nozze Harry: secondo quanto ipotizzato dal Sunday Times, infatti, potrebbe essere pronta a tenere un breve discorso in prima persona durante il ricevimento. (Continua dopo le foto)

Come ricorda l'Huffington, il protocollo imporrebbe che, al momento del banchetto, dovrebbe esserci solo il tradizionale 'best man speech', ovvero il discorso del testimone dello sposo, e quello del padre della sposa, chiamati a fare un rapido elogio della coppia, ma Thomas Markle, 73 anni, padre di Meghan ed ex direttore delle luci a Hollywood, è noto per la sua riservatezza e dunque potrebbe decidere di venir meno al dovere. Ecco perché si stanno facendo sempre più insistenti le voci che preferisca evitare un intervento pubblico di fronte a una platea tanto impegnativa. E in questo caso, stando sempre alle fonti del Sunday Times, la figlia sarebbe pronta a subentrargli e a pronunciare lei stessa un cenno di ringraziamento a invitati e familiari. Lei, che di mestiere fa (o meglio, faceva) l'attrice non avrebbe certo problemi a parlare di fronte a tanta gente...

