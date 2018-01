Sono passati ormai anni da quando Katie Holmes aveva sul volto stampato il broncio dell’insoddisfazione, quando dopo la separazione da Tom Cruis ha dovuto sopportare la decisione di non vedere più la loro bimba Suri, senza dire nulla con classe e discrezione. Katie non è nemmeno più la Joy di Dawson Creek, adesso è una donna, peraltro bellissima. E in questo c’entra anche Jamie Fox con cui ormai fa coppia fissa. E visto che ormai la bella attrice americana ha rotto i ponti con il passato ha deciso di festeggiare con un bel rivoluzionario taglio di capelli. Non è certo la prima volta che la bella attrice americana modifica il suo look, ma questa volta il taglio è particolarmente deciso. Cosa ha fatto? Ha optato per un drastico pixie cut. C'è chi lo porta cortissimo, chi con il ciuffo in formato XL e chi lo preferisce ordinato e laterale e lei ha fatto lascelta più radicale. Katie dopo diversi anni ha deciso di darci un taglio netto e di stravolgere il suo hair style. Da qualche settimana infatti, l'interprete ha sfoggiato un look completamente diverso, cortissimo e sbarazzino. (continua dopo la foto)

Recentemente abbiamo visto la Holmes, con il nuovo look, mano nella mano con la figlia Suri Cruise sul palco di uno degli eventi di Natale a New York. L'attrice ha portato la figlia, nata nel 2006 dal suo matrimonio con Tom Cruise, davanti a tutti per farle presentare Taylor Swift al Madison Square Garden. Capelli corti per la 38enne, un paio di jeans skinny e una camicia bianca che sottolineano la sua linea; abitino nero con tante stelle per la figlia, 11 anni, i capelli legati a codini e un fiocco rosso. Era la prima volta che mamma e figlia si presentano così davanti alle telecamere. Abbiamo conosciuto Katie ai tempi di Dawson's Creek, ormai 20 anni fa, quando aveva un taglio medio lungo e portato al naturale, leggermente mosso. L'abbiamo poi vista con un bob sbarazzino, con capelli lunghissimi e persino con la frangia.





Katie Holmes è stata sempre fedele ai capelli castani, a volte leggermente più chiari e altre volte più intensi e profondi, ma di tagli ne ha provati diversi. L'ultimo colpo di testa è quello che ha stravolto completamente il suo hair style, osando con un meraviglioso pixie cut. Un taglio corto, sbarazzino e versatile che le star amano in modo particolare. Il nuovo taglio di Katie ha un ciuffo leggermente più lungo su un lato, mentre nella parte posteriore sfiora la linea del collo con delle leggerissime sfumature che rendono il taglio più movimentato e corposo. La Holmes ha già sperimentato diversi look: oltre al classico styling ordinato infatti, l'attrice ha provato a pettinare i capelli all'indietro per lasciare il volto scoperto, sfoggiando così un hair style elegante sofisticato.

