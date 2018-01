Ormai è diventata un habitué delle cronache rosa. Se prima tutti conoscevamo Meghan Markle in qualità di attrice, adesso la bella canadese è nota a livello mondiale come la futura sposa di Harry e il prossimo maggio entrerà a far parte ufficialmente della Royal Family britannica dopo averlo sposato. Non è la prima principessa inglese a non appartenere alla classe aristocratica fin dalla nascita, anche Kate Middleton ha avuto la fortuna di sposare un principe proprio come lei e inevitabilmente sono moltissimi quelli che hanno cominciato a fare paragoni tra le due. C'è chi addirittura vocifera di una terribile rivalità tra le due ragazze e che Kate in tutti i modi tenti di tenerla a bada. Ma la duchessa di Cambridge per il momento dà filo da torcere alla new entry, soprattutto in termini di eleganza. Se da un lato la moglie di William viene ormai considerata un'icona di stile, dall'altro l'attrice statunitense fa ancora qualche errore, come ad esempio lo chignon basso e spettinato contrario a ogni tipo di etichetta. (continua dopo le foto)

Di recente, però, pare che la Markle abbia deciso di ispirarsi proprio alla mamma di George e Charlotte in fatto di look. Qualcuno deve averle fatto notare che i suoi outfit non erano proprio molto adatti a Buckingham Palace e alla sua ferrea etichetta e così la giovane attrice, ormai dismessi i panni di star, ha deciso di indossare quelli più consoni alla Royal Family. Solo che è stata accusata di essere una gran copiona. Ultimamente Meghan Markle ha preso parte a un evento ufficiale a Cardiff in compagnia di Henry qualche giorno fa e, oltre al solito chignon, ha sfoggiato anche un look molto particolare. La futura principessa ha indossato infatti una giacca con scollatura a barca e spalle nude portata come una maglia firmata Theory, caratterizzata da una fantasia a quadri chiamata "Prince of Wales Check" in onore di Edordo VII, Principe del Galles.





Si è trattato dunque di un omaggio al paese visitato ma la cosa che ha fatto scalpore è che Meghan ha imitato una scelta di stile fatta più volte dalla cognata Kate Middleton. Quest'ultima ha infatti puntato sulla fantasia a quadri in due diverse occasioni, la prima nel 2014 durante l'incontro con il Presidente di Singapore, quando ha indossato un completo di Alexander McQueen, la seconda nel dicembre 2017 in dolce attesa, quando ha preferito un cappottino di L.K.Bennett. Insomma, pare proprio che Meghan questa volta abbia voluto ispirarsi alla Middleton per evitare di sbagliare. Quando comincerà a imitare anche le sue acconciature?

