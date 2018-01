Kate Middleton sarà presto mamma per la terza volta. Conti alla mano, il terzo erede dei duchi di Cambridge verrà alla luce ad aprile. Poche settimane prima, quindi, dell'attesissimo matrimonio del principe Harry e della sua Meghan Markle, che verrà celebrato il prossimo 19 maggio. È già stato definito l'evento del 2018 e non c'è giorno che non esca un pettegolezzo, un''indiscrezione. I fan della Middleton, tuttavia, possono dormire sonni tranquilli: l'attenzione e la curiosità morbosa sui dettagli delle nozze di Harry e Meghan non hanno offuscato quelle sulla duchessina amatissima. Che, nonostante i primi mesi di riposo forzato e reclusione per via della solita iperemesi gravidica che ha, suo malgrado, accompagnato anche le due precedenti gravidanze, è in splendida forma e continua a prendere parte ai suoi impegni ufficiali. Ci correggiamo subito: è radiosa Kate e, anche se in dolce attesa, non rinuncia a dettare moda. Sempre in tiro, sempre sorridente, sempre bellissima. Ma l'ultima notizia non ha a che fare con le tendenze, di cui ormai è ambasciatrice, o con i famosi ricicli che, per la cronaca, hanno contagiato anche Alessia Marcuzzi, che ha deciso di sfoggiare solo abiti provenienti dal suo armadio per questa 13esima edizione dell'Isola. (Continua dopo la foto)

L'ultimo aggiornamento sulla duchessina ha a che fare con il suo istinto materno. L'abbiamo già detto, sta per diventare mamma per la terza volta, dopo aver dato alla luce i principini George e Charlotte. È evidente, dunque, che per William e Kate i bambini sono una parte fondamentale della loro vita. E lo hanno dimostrato anche nell'ultima visita ufficiale in una zona industriale a Coventry. Come sempre, ad attenderli c'era una folla di persone che non vedeva l'ora di incontrare i duchi di Cambridge. E, come sempre accade in questi casi, le persone assiepate hanno atteso ore, al freddo per giunta, che William e Kate si materializzassero. Tra i tanti accorsi a Coventry per incontrarli, anche tanti bambini. (Continua dopo le foto)

Thank you Coventry for a wonderful visit!

More from The Duke and Duchess's day here: https://t.co/e70FTK29Hd pic.twitter.com/WMVHP7Er0l — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 16 gennaio 2018

A un certo punto l'attenzione della Middleton è stata catturata da uno di loro. Era pallido e non dava l'idea di stare bene, in forma. Ed ecco che l'istinto materno di Kate ha preso il sopravvento. La moglie di William d'Inghilterra si è avvicinata a lui e, con dolcezza, gli ha chiesto se fosse tutto okay. Ha poi appreso che il bimbo l’aveva aspettata per 3 ore al freddo, quindi il pallore era dovuto a quello. Quindi ha chiesto alle sue guardie del corpo di verificare se il piccolo avesse bisogno di aiuto. "In quel momento era semplicemente una mamma amorevole", ha commentato una donna, Carole Flynn. Anche William, nella stessa occasione, ha avuto premure per una bimba che, sempre tra la folla, piangeva disperata. L'ha consolata e le ha offerto una cioccolata calda. "Non sembrano così impegnati da non curarsi delle altre persone", ha commentato Mia Ramin, 9 anni.

"Ma come ti è venuto in mente?". La drastica scelta del principe William spiazza tutti: ecco come si è mostrato il marito di Kate nel corso delle sua ultima uscita pubblica, sorprendendo persino i suoi più accaniti fan. Sicuri che la bella (e sempre amatissima) consorte abbia gradito?