Stesso anno ma in autunno, stesso posto, invitati pressoché identici ma, sicuramente, risonanza mediatica differente per l'altro matrimonio che verrà celebrato quest'anno in quel della royal family. E tempo prima del grande giorno risuona l’eco "È proprio l'eterna seconda!". Con ordine, però. Tutti col fiato sospeso fino al 19 maggio prossimo, quando il principe Harry infilerà l'anello al dito a Meghan Markle, l'attrice canadese già entrata nel cuore dei sudditi. Inutile dire che cresce di ora in ora, in pratica, l'attesa per il royal wedding, che si preannuncia l’evento del 2018. Prima, però, almeno stando ai conti, la scena sarà tutta di William e Kate Middleton, che presenteranno al mondo il loro terzo erede. Dicono che il parto, di cui ancora non si sa nulla, né sesso né nome, dovrebbe avvenire ad aprile prossimo, poche settimane prima del giorno di Harry e Meghan. In apertura si parlava però di un altro matrimonio: quello della principessa Eugenia, 27 anni, secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Ad autunno prossimo Eugenie di York sposerà il suo 'boyfriend' di vecchia data, il 31enne Jack Brooksbank. (Continua dopo la foto)

Che tempismo, proprio nell'anno in cui sono attese le celebrazioni per il matrimonio più atteso, quello del principe Harry e della sua Meghan Markle. Ma evidentemente la principessa Eugenia non teme che il suo giorno speciale possa esser messo in ombra da quello del più noto cugino. L'annuncio ufficiale è stato dato da Buckingham Palace il 22 gennaio 2018 con il solito comunicato pubblicato su Twitter: "Il duca e la duchessa di York sono lieti di annunciare il fidanzamento della principessa Eugenie con Mr.Jack Brooksbank", si legge sul profilo dei reali britannici. La proposta di nozze, si scopre nelle righe successive, è avvenuta a inizio gennaio, durante un viaggio di coppia in Nicaragua. Il matrimonio verrà celebrato a St George's Chapel al castello di Windsor, la stessa chiesa che farà da sfondo alle nozze di Harry e Meghan. (Continua dopo le foto)

E l’anello, sfoggiato nei nuovi scatti ufficiali della coppia, è uno zaffiro rosa circondato da diamanti. Per l'occasione, hanno scelto di farsi immortalare da un più classico fotografo della Press Association, a differenza di Meghan e Harry che hanno preferito il fotografo delle star Alexi Lubomirski, ed Eugenie ha indossato un abito a fiori riciclato (influsso Kate Middleton?). Non è nuova, suo malgrado, alla cronaca Eugenie di York. Al matrimonio di William e Kate la stampa non ci era andata leggera con lei e sua sorella, paragonate ad Anastasia e Genoveffa, le sorellastre di Cenerentola. Ma con l’annuncio delle nozze, nonostante i paragoni che, figuratevi, fioccheranno, ‘Genoveffa’ cambia il finale della favola, perché prevede l’happy ending anche per lei. Pure se continueranno a chiamarla 'eterna seconda'.

