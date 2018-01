Subito dopo la morte di Lady Diana e Dodi Al Fayed, avvenuta il 31 agosto 1997 nel tragico incidente d'auto sotto il tunnel del Pont de L'Alma a Parigi, Al Fayed senior ha voluto un tempietto in onore della coppia nel seminterrato di Harrods, i grandi e famosissimi magazzini londinesi. Memoriale che, ricorda il Corriere della Sera, era articolato attorno a una statua in bronzo di Diana e Dodi che si tengono per mano e ballano su una spiaggia sotto le ali di un gabbiano. Ancora, includeva anche un bicchiere con il rossetto di Diana, che apparentemente risale all'ultima sera che trascorsero insieme al Ritz e l'anello di fidanzamento che Dodi aveva acquistato per l'amatissima principessa del Galles. Oggi, 20 anni dopo la morte di Lady D e Dodi, Mohammed Al Fayed non è più il proprietario di Harrods e i grandi magazzini della capitale britannica hanno deciso di smantellare il tempietto in loro onore. Il tutto, si apprende dalla direzione di Harrods, verrà restituito al padre di Dodi. (Continua dopo la foto)

Un annuncio, questo, dietro cui ci sarebbe anche il tentativo di riportare i grandi magazzini nelle grazie della royal family, si legge sempre sul Corriere. Dal 1913 al 2000, infatti, Harrods aveva potuto vantare i Windsor tra i suoi clienti più affezionati ed esporre sulla sua facciata il simbolo del loro apprezzamento nella forma di diversi 'Royal Warrants'. Dopo la morte di Diana e le accuse di Al Fayed, che per diverso tempo ha sostenuto che l'incidente sotto al ponte de L'Alma fosse stato orchestrato dal principe Filippo, Harrods aveva perso il primo Warrant, quello del principe di Galles. Al Fayed aveva quindi deciso di toglierli tutti e di bruciarli, invitando anche le telecamere a riprendere tutto.





Da 8 anni, dal 2010, Harrods è di proprietà di Qatari Holdings, la società di investimenti della famiglia reale del Qatar. Che commenta così la decisione: "A Harrods siamo orgogliosi di aver avuto un ruolo nel onorare la vita della principessa del Galles e di Dodi Fayed - ha spiegato Michael Ward, il direttore generale dei grandi magazzini - Abbiamo accolto migliaia di persone da tutto il mondo venute a visitare il memoriale". Con l'annuncio di una statua ufficiale in onore di Diana a Kensington Palace, ha aggiunto, "è arrivato il momento di voltare pagina". Attraverso un comunicato stampa, invece, la famiglia Al Fayed ha ringraziato la direzione di aver tenuto il memoriale fino ad ora.

