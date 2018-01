Dicono che per questo inverno 2018 il focus è sulle gambe. Sapete, amiche, che significa? Certo che lo sapete, perché già in autunno eravamo in pieno clima collant. Adesso vanno iper decorati, come se vestissero in tutti i sensi le gambe. Ma tanto possono essere anche essenziali, 'basic', il problema è sempre lo stesso. Ogni anno lo stesso: si rompono in un attimo. È questo il dramma. Che siano collant o autoreggenti poco importa. Come se non avessimo già abbastanza guai, come il cavallo che si abbassa (che fastidio!) e l’elastico in vita che dopo una mangiata più ricca inizia a stringere pericolosamente. Ricordate che testa che ci facevano le mamme quando ci insegnavano a indossarle da bambine? "Fai piano", "Stai attenta che si rompono", "Si infilano lentamente, dalla punta del piede ma occhio a non sfilarle!". Sembrava quasi di maneggiare un vaso preziosissimo di cristallo tanta era la delicatezza che richiedeva quel gesto apparentemente automatico, come mettersi mutande e calzini. Ma come (quasi) sempre avevano ragione loro. E, crescendo, è anche diventato obbligatorio averne sempre un paio di riserva per evitare di rinunciare al look prescelto. (Continua dopo le foto)

Ma il modo per evitare disastri c'è. Sissignore, c’è ed è pure alla portata di tutte. Casalingo, insomma. Lo ha svelato la stylist Denise Caldwell a Today e consiste in questi pochi passaggi che sulle prime vi sembreranno assurdi ma pare diano il risultato sperato. E poi provare, credeteci, non costa praticamente nulla. Quello che vi serve è un sacchetto di plastica per congelare gli alimenti. E il vostro paio di collant, certo. Mettete le calze nel sacchetto e poi tutto in freezer per una notte. La mattina successiva toglile dal sacchetto e lasciale scongelare vicino a una fonte di calore e, non appena tornate 'normali', indossabili, saranno pronte per essere usate. (Continua dopo le foto)





Tutto qui. Una notte in freezer (dentro il sacchetto). E no, non è uno scherzo. Sembra proprio che questo trucchetto funzioni e il motivo è presto spiegato: il freddo indurisce le fibre delle calze collant rendendole più resistenti. E non è finita. Così facendo i collant mantengono il loro colore (che orrore quando da nere diventano grigiastre, vero?) e, altra gioia, che non si appiccichino i peletti dei capi che ci entrano in contatto. Insomma, una bomba. Che dite, proviamo immediatamente questo trucchetto che da quanto si dice funziona alla grande? Considerate che noi stiamo già cercando i sacchetti per congelare gli alimenti…

