Meghan Markle: continuano senza sosta i pettegolezzi sul royal wedding in programma il prossimo 19 maggio. A 5 mesi da quello che è stato definito l'evento del 2018 primi dettagli sono serviti. E chissà se per quella data il sindaco di Windsor avrà ottenuto la ripulita della cittadina dai senzatetto come richiesto al capo della polizia locale. I clochard, a suo parere affollano eccessivamente le strade e "disturbano" i turisti. La richiesta di Simon Dudley, presidente conservatore dell'assemblea comunale, di fatto primo cittadino della piccola località alle porte di Londra, è finita proprio ieri in prima pagina sul Guardian e ha scatenato subito proteste. Ma tornando alla sposa si mormora che per il suo grande giorno dovrebbe indossare un abito disegnato da una stilista israeliana e non inglese come da tradizione. Ancora, pare che l'attrice di Suits abbia intenzione di stupire anche sulla scelta della sua damigella d'onore come rivela una fonte a lei molto vicina a Us Weekly: pare che abbia optato per una 'maid of honor'. Quindi unica, senza corteo, e con un ruolo fondamentale: supportarla per tutto ciò che riguarda i preparativi e l'organizzazione del matrimonio. (Continua dopo le foto)

Quello con Harry sarà per Meghan il secondo matrimonio. L'ormai ex attrice di 'Suits' era già stata sposata, per meno di 2 anni, con il collega e produttore Trevor Engelson, da cui ha divorziato nel 2013, 3 anni prima dell'incontro con Harry, avvenuto grazie ad un amico in comune. Adesso sono le voci sulla presenza o meno della sorella e del padre al grande giorno di Meghan e Harry a dominare le pagine dei tabloid. Si sa che negli ultimi anni i rapporti con la famiglia di suo padre si erano allentati, anche se l'amore di Meghan per Thomas non era mai stato in discussione. Negli ultimi giorni, poi, una serie di veleni. Prima la voce secondo cui Meghan non voleva essere accompagnata da lui all’altare ma da sua madre, poi le dichiarazioni della sorellastra Samantha. (Continua dopo le foto)

Che aveva prima risposto in maniera velenosa ad alcune dichiarazioni di Harry, poi aveva attaccato la stessa Meghan: "Se puoi permetterti di spendere tutti quei soldi per un vestito, potresti anche aiutare tuo padre", aveva detto Samantha per poi. Thomas Markle, 73 anni, direttore della fotografia poi vincitore di un Emmy per il lavoro in 'Sposati... con figli', ha avuto Meghan da Doria Loyce Ragland, un'istruttrice di yoga di origini afroamericane, e dalla una precedente relazione Samantha e Thomas jr. Oggi vive in Messico, in bancarotta. Ha bisogno di cure adeguate per un problema alle gambe e di assistenza, senza le quali non potrà essere presente al castello di Windsor per accompagnare la figlia all'altare. Ma magari prima del 19 maggio Meghan risolverà questi problemi…

