Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon ha ricominciato a far parlare di sé. Negli ultimi anni era scivolato un po' nell'ombra e anche la sua entrata nel reality è arrivata solo in seconda battuta. Ma l'inviato di Barbara D'Urso ha giocato bene la sua partita e anche se non ha vinto è riuscito comunque a farsi amare molto dal pubblico. Da quando lo abbiamo conosciuto sono passati ben 13 anni. Era il 2005 quando vinse il reality La Fattoria e da quei giorni abbiamo visto come, negli ultimi tempi, sia cambiato. A Cinecittà è arrivato tirato a lucido: magro, pieno di capelli (lisci) e molto più affascinante. Non è certo un segreto il fatto che l'ex gieffino si sia sottoposto a una serie di interventi chirurgici volti a migliorare il suo aspetto. Quell'intervento di liposcultura lo ha rimesso al mondo e oggi Raffaello finalmente si piace. Senza chili in eccesso si sente esattamente come avrebbe sempre voluto. L’amico di Luca Onestini non ha mai fatto mistero di aver fatto uso della chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto. Del resto la stessa operazione è stata mandata in onda a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso. (continua dopo la foto)

Ma quanto ha speso Tonon per diventare più magro e non avere più problemi di autostima? Raffaello ha sborsato ben quindicimila euro. Una somma che l’uomo ha definito un vero e proprio investimento per il suo futuro e per la sua salute. “Fisicamente non mi piacevo, ero di forma sgraziata. Mi coprivo con le camicie, con belle giacche, ma non era sufficiente. Così ho deciso di dire basta e mi sono fatto operare” ha spiegato Raffaello Tonon al settimanale Di Più Tv. “Un bravo chirurgo mi ha aspirato oltre cinque litri di grasso dall’addome e ha cambiato la mia vita. Grazie a lui, oggi mi tolgo la maglietta senza problemi, mi piaccio”, ha puntualizzato il presentatore di televendite. “L’operazione è costata circa 15mila euro. Ma non c’è investimento migliore, quando ti vedi bello ricominci a vivere. Oggi, per mantenermi in forma, non seguo diete ma mangio poco di tutto” ha specificato Tonon.





Abbiamo anche notato che oltre a vantare un fisico snello e asciutto Tonon ha anche esibito una capigliatura inedita. Chioma folta e liscia, insomma molto diverso rispetto al suo riccio rado di un tempo. Come ci è riuscito? In molti hanno dato per scontato che Raffaello si fosse sottoposto anche a un trapianto di capelli, della serie fatto 30, fatti 31. Ma invece le cose stanno diversamente, anche se il diretto interessato di questa cosa non vuole parlare. A quanto sembra Tonon ha fatto una cura di pastiglie e fiale che ha reso il suo cuoio capelluto più vigoroso.

