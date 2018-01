Dopo aver fatto l’amore non hai mai fatto caso a questi 7 strani effetti sul nostro corpo

Fare l'amore: è la cosa più naturale per un uomo e una donna. In quel momento ci concentriamo sulle nostre sensazioni, su quello che stiamo provando. Si parla molto, anche in medicina, delle reazioni del nostro corpo se non facciamo l’amore per un periodo prolungato, ma in molti non sanno quello che accade dopo aver finito di fare l’amore. Ecco, allora, i 7 'strani' effetti che il nostro subisce nel fare l’amore. 1 Ti senti meno ansiosa. Questa è senza dubbio una buona notizia. Infatti fare l’amore aiuta a scaricare le tensioni che si accumulano durante la giornata, proprio grazie alla quantità di ormoni che vengono rilasciati. Questi ormoni aumetano la crescita cellulare nell’ippocampo, che è la parte del cervello che aiuta a regolare lo stress. 2 A volte puoi sentirti triste subito dopo il rapporto. Si pensa che dopo aver fatto l’amore il nostro umore migliori. Non sempre è vero, perchè a volte capita di sentirsi triste. Questo è un sintomo noto come “post disphoria” che significa “sentirsi depressi o svuotati dopo aver fatto l’amore”. É un dato comune a molte donne, tanto che il 46% ha dichiarato di averlo provato almeno una volta nell’arco di un anno. Gli scienziati attribuiscono questo al fatto che gli ormoni dopo il rapporto subiscono un brusco calo. (continua dopo la foto)

. Secondo uno studio pubblicato su “Biological Psychology” nel 2006, il piacere aumenta i livelli di prolattina nel corpo, il che aumenta la crescita di nuovi neuroni nel bulbo olfattivo, la parte del cervello che controlla l’odore.. Durante i rapporti intimi il tuo corpo rilascia ossitocina, un ormone che causa contrazioni uterine. Questo potrebbe causare forti dolori di stomaco subito dopo aver finito. Non è nulla di preoccupante se accade ogni tanto, ma se il problema è costante, ti consigliamo di visitare un medico, in quanto potrebbe essere un segno di problemi riproduttivi.. Dopo aver fatto l’amore noterete un aumento del seno dal 20 al 25%. Chiaramente, il tutto tornerà allo stato normale poco dopo.

6 Senti il bisogno di fare la pipì… e devi andare. Appena finirai l’atto sentirai il bisogno di andare in bagno. Questo è un aspetto importante, perchè nel seme c’è un composto che provoca coliche e diarrea quando viene a contatto con le tue parti intime. E devi farlo, anche per prevenire alcune malattie. 7 Le tua parti intime si espandono. Oltre al seno, anche le tue parti intime aumentano di volum. Questo perché il sangue scorre più intensamente in quella zona e questo la farà allargare di almeno due terzi rispetto alla normalità. E, anche in questo caso, il tutto tornerà normale poco dopo.

Ecco il modo in cui fa l’amore un uomo davvero innamorato della propria donna