Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, Raffello Tonon ha trovato una nuova popolarità. Prima di entrare nella casa, l'opinionista si era dato una 'rinfrescata', modificando non poco il suo aspetto. Una drastica dieta, qualche ritocchino da chirurgo e una nuova pettinatura. Lo ha fatto per sentirsi meglio e più a suo agio, ma effettivamente le foto del prima e dopo sono stupefacenti. I più attenti ricorderanno che quando partecipò al reality La Fattoria, la sua chioma era riccioluta e piuttosto rada, mentre adesso vanta capelli fluenti e lisci. Cosa ha fatto? Molti hanno pensato a un banale trapianto, ma invece le cose stanno diversamente. L'amico giurato di Luca Onestini ha infatti spiegato di aver fatto una cura miracolosa che è riuscita ha modificare in profondità il suo cuoio capelluto. Ovviamente questo rimedio, insieme a tutti gli altri interventi, ci hanno restituito un Raffaello tutto nuovo. Un cambiamento che ha fatto bene all’autostima del protetto di Barbara D'Urso che per anni non si è piaciuto a causa della sua forma fisica. (continua dopo la foto)

“Ho fatto una cura di pastiglie e di fiale che ha reso i miei capelli più vigorosi e che ha migliorato il mio aspetto” ha spiegato Tonon al settimanale Di Più Tv. Dunque il trapianto non c’entra nulla. Ma su questo tema Raffaello preferisce glissare: “Quello dei miei capelli è una questione su cui non mi sento di parlare”. Insomma, perché tanto mistero? L’ex gieffino parla invece volentieri dell’intervento di chirurgia estetica al quale si è sottoposto per diventare più magro. Un chirurgo ha asportato al conduttore di televendite oltre cinque litri di grasso dall’addome. Oggi Tonon non segue più nessuna dieta per mantenersi in forma: mangia semplicemente di tutto anche se sempre in piccole dosi.

Durante la permanenza nella casa abbiamo visto che Tonon è anche piuttosto refrattario al movimento fisico e che la sua pigrizia lo tiene ben lontano dai pesi. Nonostante le insistenze dell'ex tronista, raffaello a praticare attività fisica non ci pensa proprio. “Oggi mi tolgo la maglietta senza problemi, mi piaccio. E, seppure con un po’ di imbarazzo, al Grande Fratello Vip ho fatto la doccia davanti alle telecamere” ha dichiarato soddisfatto Raffaello Tonon. Il 38enne non ha inoltre mai nascosto di aver sofferto in passato di depressione e di aver avuto ben due esaurimenti nervosi. Ma adesso per lui la musica sembra decisamente cambiata.

