Se vuoi che il tuo uomo non guardi altre donne basta fare una di queste cose

Si dice che in una coppia la colpa di un tradimento sia sempre imputabile al 50 per cento. Infatti quando una storia finisce la colpa è di entrambi proprio perchè uno ha tradito e l'altro ha dato delle mancanze tali da portare il primo atradire. Quindi prima di puntare il dito contro uno di loro bisogna sempre ascoltare le due campane. La coppia è fatta da due persone e, insieme, queste contribuiscono al buon andamento della storia. Quando una delle due arriva al tradimento, vuol dire che qualcosa non è andato bene all'interno della coppia e bisogna capire se può essere recuperato o se bisogna voltare pagina e andare avanti con la propria vita. Si arriva a tradire per diversi motivi e spesso si tratta di ripicca personale nei confronti del partner. La cosa giusta prima di arrivare a questo passo sarebbe quello di parlare con il proprio compagno o compagna e mettere tutte le cose in chiaro, ma molti preferiscono non affrontare questo tipo di problema. (continua dopo la foto)

Ovviamente parliamo di donne che quando tradiscono, difficilmente tornano indietro nei loro passi. Mentre l'uomo spesso capita di tradire per il solo gusto di trasgredire e provare nuove emozioni, tralasciando l'aspetto emotivo. Quindi in questi casi potrebbero esserci delle soluzioni per evitare che il proprio uomo possa trasgredire alla normale vita di coppia. Molte donne, infatti, dopo il matrimonio, perdono l'interesse per il proprio compagno e lui, silenziosamente si allontana, andando a cercare qualcosa di interessante. Questa è la fine della storia. In una coppia la vita intima è fondamentale affinché un rapporto possa proseguire senza intoppi. Tuttavia per prevenire questi tradimenti maschili basta che una donna si attenga a queste semplici regole da non far mancare al proprio uomo e il gioco è fatto.

Fare l'amore regolarmente

Non vergognarti nell'intimità

Mettere le cose in chiaro: dite al vostro compagno cosa vi piace e chiedete cosa piace a lui

Fare dei giochetti insieme a lui

Lasciar volare la fantasia

Parlare dei vostri desideri più intimi

Dire al vostro uomo che lo desiderate

Parlate liberamente dei rapporti intimi

Osate anche qualche barzelletta hot o usate parole forti

Ecco i segni zodiacali che tradiscono di più. (Sicuri di volerlo proprio sapere?)