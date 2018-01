E dopo baby George arriva il turno della sorella, la piccola Charlotte. Anche la piccola di casa, 2 anni e un fratellino o una sorellina (o due gemelli, come si mormora) in arrivo, ha varcato per la prima volta la soglia della scuola. A settembre scorso erano state le foto del primogenito di William e Kate Middleton a invadere i social e poi i media di tutto il mondo, ricordate? Il futuro erede al trono britannico era un amore negli scatti ufficiali condivisi da Kensington Palace, mentre fa il suo ingresso nel cortile, accompagnato da papà William. Nuova scuola, la Thomas's School a Battersea (da quasi 20 mila sterline l'anno), nuova direttrice ad attenderlo all'ingresso, miss Helen Haslem, e nuova uniforme, calzoncini blu, calze abbingeate, e logo rosso sul maglioncino. Ah, chiaramente non mancava l'ormai celebre broncio di Baby George. Grande assente in un giorno tanto importante mamma Kate, all'epoca alle prese coi primi, difficili, mesi della terza gravidanza. Quindi costretta a letto dal disturbo che ormai conosciamo tutti, perché l'ha accompagnata suo malgrado anche nelle precedenti attese: l'iperemesi gravidica. (Continua dopo la foto)

Ma sono passati 4 mesi da quell'evento che la Middleton, per forza di cose, si è persa. Nel caso di Charlotte, invece, è stata proprio lei a scattarle la foto al suo primo giorno nell'esclusiva scuola materna Willcocks Nursery School di Londra. Esattamente come aveva fatto due anni fa, il 7 gennaio 2016, con George, 4 anni. A quel tempo, però, come ricorda Io Donna, il principino varcò un asilo del Norfolk, dove i duchi di Cambridge vivevano. Con le solite poche righe ma accompagnate da foto nuove di zecca, Kensington Palace ha annunciato che i "duchi di Cambridge sono lieti di condividere due foto della principessa Charlotte al suo primo giorno di scuola. Le immagini sono state realizzate dalla duchessa". (Continua dopo le foto)

E dire che la signorina è incantevole sarebbe dire poco. Indossa un cappottino rosso, scarpette rosso, fermaglio rosso e una sciarpetta rosa, come la cartella portata sulle spalle. Sorride alla mamma Charlotte e mostra i dentini da latte. Quanto è cresciuta e che meraviglia che è! La scuola si chiama Willcocks Nursery School e la piccola Charlotte la frequenterà a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, al costo di 3mila sterline al mese. "È un posto divertente che nutre l'immaginazione dei bambini attraverso la danza, il francese, lo sport e la musica", spiega il sito Internet della struttura, che si trova nei pressi di Kensington Palace.

