"Sarà il mio ultimo Natale", aveva detto agli amici. E così è stato. Marina Ripa di Meana, l'irriverente e anticonformista regina dei salotti si è spenta il 5 gennaio 2018 dopo una lunga malattia. Aveva 76 anni e combattuto una battaglia lunga 16 anni contro un tumore. Ma evidentemente sapeva che stava arrivando il momento di lasciarsi andare. Le sue ultime apparizioni in tv risalgono allo scorso anno. Era andata ospite nello studio di Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, dove aveva raccontato con coraggio e senza timori la drammatica lotta contro il cancro mostrando anche gli esiti di un trattamento medico che le aveva procurato uno choc anafilattico: deformazione di viso e corpo, con evidenti rigonfiamenti. In una puntata de La vita in diretta su Rai1, invece, parlava della lotta al cancro come se la stesse combattendo un'altra persona: "Il male non deve impadronirsi di te, tu non sei la malattia", ripeteva, spiegando che quella brutta bestia l'aveva resa migliore. Con la morte di Marina il mondo dello spettacolo perde un personaggio unico. Irriverente, sì, ma autentico e coraggioso, che ha fatto la storia del costume italiano. (Continua dopo la foto)

Non ci saranno funerali, però. Queste le ultime volontà della signora dei salotti, della 'libertina felice', come la chiamavano in tanti negli anni d'oro, che, stando a quanto si è appreso, si è spenta nella sua casa di Roma il 5 gennaio 2018 circondata dall'affetto dei suoi cari. Per suo volere, spiegano fonti della famiglia, non sono previste cerimonie funebri. Ma Marina prima di andarsene per sempre, ha affidato a Maria Antonietta Farina Coscioni la lettura del proprio video testamento, rilasciato a Radio Radicale pochi giorni prima di morire e diffuso dal Tg5 della sera dopo l'annuncio della scomparsa. "Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate – recita il testamento - Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: tutto, ormai, mi è difficile, mi procura dolore insopportabile: il tumore ormai si è impossessato del mio corpo. Ma non della mia mente, della mia coscienza". (Continua dopo le foto)

"Ho chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni, persona di cui mi fido e stimo per la sua storia personale, per comunicarle che il momento della fine è davvero giunto. Le ho chiesto di parlarle, lei è venuta. Le ho manifestato l'idea del suicidio assistito in Svizzera. Lei mi ha detto che potevo percorrere la via italiana delle cure palliative con la sedazione profonda. Io che ho viaggiato con la mente e con il corpo per tutta la mia vita, non sapevo, non conoscevo questa via". "Ora so - prosegue Marina nel video testamento - che non devo andare in Svizzera. Vorrei dirlo a quanti pensano che per liberarsi per sempre dal male si sia costretti ad andare in Svizzera, come io credevo di dover fare. È con Maria Antonietta Farina Coscioni che voglio lanciare questo messaggio, questo mio ultimo tratto: per dire che anche a casa propria, o in un ospedale, con un tumore, una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori e inutili sofferenze. Fallo sapere, Fatelo sapere".

