Succede sempre così, Meghan Markle è solo l'ultima 'vittima'. L'attrice è entrata ufficialmente a far parte della royal family: prima l'annuncio del fidanzamento con il principe Harry e le splendide foto di coppia scattate a Frogmore House, poi quello della data delle nozze, che saranno celebrate il prossimo 19 maggio e, infine, la ciliegina sulla torta. A Meghan, contrariamente a quanto accaduto qualche anno fa a Kate Middleton, la regina Elisabetta ha concesso di prendere parte alle formalissime celebrazioni del Natale, quindi la messa del 25 dicembre alla chiesa di St. Mary Magdalene di Sandringham e al successivo pranzo riservato ai membri della famiglia reale. Per lei è stata fatta un'eccezione non di poco conto, considerando la lunga tradizione in questo senso. C'è da dire, però, che Meghan non ha tradito le aspettative. Avendo tutti gli occhi e i flash puntati su di sé avrà ovviamente curato nei minimi dettagli l’outfit per essere il più chic ed elegante possibile. Ma da meno della futura cognata Kate. E nonostante non abbia ancora seguito il corso d'addestramento per diventare principessa, sembra essere già pronta per diventare la moglie di un erede al trono. (Continua dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Per Natale la Markle era impeccabile. Ha optato per un look sui toni del marrone, con cappotto con cintura in vita e borsa, cappello e guanti in tinta più scuri. Uno splendore. Ma per tornare al discorso d'apertura, figuratevi se i media facevano finta di niente di fronte alle vecchie foto di Meghan che circolano in rete, quelle in cui il suo stile era ancora 'vergine', non influenzato da etichetta e massima attenzione di sorta. Era già famosa, perché lanciata dalla serie tv Suits, che di recente ha abbandonato proprio a causa del matrimonio con Harry, quindi ha calcato diversi red carpet. Dove spuntano abiti scollati, paillettes e mini gonne, altro che i capi formali e bon ton per cui propende adesso. (Continua dopo le foto)





Non c'è nulla di anormale. È solo che fino a qualche tempo fa il suo stile era completamente diverso, più sexy e modaiolo. E c'è da giurare che ora quegli abitini e quei tacchi vertiginosi finiranno in un angolo sperduto del guardaroba perché poco adatti alla formalità imposta da Buckingham Palace. Riuscirà Meghan a eguagliare Kate in fatto di classe ed eleganza? Diventerà principessa il 19 maggio, giorno del matrimonio con Harry, ma come abbiamo visto negli ultimi scatti ha già dovuto rivoluzionare il suo armadio. Quindi sì ai cappellini bon-ton, alle gonne al ginocchio, ai décolleté e ai vestiti svasati. Ma come insegna la Middleton, non c'è bisogno di rinunciare alla passione per la moda per essere eleganti e fashion senza eccedere.

Ecco chi l'ex fidanzato (italiano) che Meghan ha lasciato per il principe Harry. Bomba rosa a Westminster. Riaffiora pian piano il passato della new entry della casa reale: "Sto ancora male per lei"