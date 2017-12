Novità grosse in casa H&M. Il colosso della moda low-cost svedese, si sa, è in continua evoluzione e ora, dopo aver lanciato la collaborazione con Erdem qualche tempo fa, è pronto ad annunciare una nuova sfida. Si sa che H&M è proprietario anche di altri marchi come Cos & Other Stories, Monki, Weekday, Cheap Monday, H&M Home e Arket. Quest'ultimo progetto è nato lo scorso anno per offrire prodotti contemporanei ed essenziali per donna, uomo, bambino e per la casa. Arket significa "foglio di carta" in svedese ed è un nome scelto sia per esprimere le radici del marchio, caratterizzato da un design funzionale e di lunga durata, sia per fare riferimento a un senso di ottimismo, perché in fondo su foglio di carta si possono scrivere tutti i propri desideri. Anche l'ultima novità 'nasconde' significati nel suo nome. Pronti? Come avrete capito H&M sta per lanciare un nuovo marchio. Una nuova etichetta che è completamente differente da quelle descritte finora. Il nuovo brand, intanto, è stato pensato per i giovani Millenials e avrà sede a Los Angeles. Ma di cosa si tratta? (Continua dopo la foto)

Si chiamerà Nyden e, come detto, non è un nome scelto a caso. Deriva dalla contrazione dei termini svedesi "ny", cioè "nuovo", e "den", ovvero "il". Il nuovo brand dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2018 e sarà disponibile solo online oppure in alcuni pop-up dedicati. Ma andiamo a scoprire la sua particolarità, il perché si differenzia dalle altre etichette acquisite o create dal colosso svedese di fast fashion presente ormai in ogni angolo del globo. Come anticipato, Nyden è stato pensato per i Millenials che usano moltissimo i social e i nuovi media e infatti, ecco la new entry, le collezioni sono nate proprio dalla collaborazione con i giovanissimi. No, non ci sarà più un direttore creativo focalizzato sui capi must have, saranno proprio i ragazzi a 'dettare legge' in fatto di tendenze. (Continua dopo le foto)





Per quanto affidato ai giovani, il progetto verrà tuttavia guidato dal designer svedese Oscar Olsson che lavorerà in tandem con il filosofo Alexander Bard. Altra novità succosa è che le famose capsule collection, quelle in edizione limitata, e le collaborazioni con influencer e volti noti della moda e non solo, come l'ultima annunciata con l'attrice scandinava Noomi Rapace, non saranno più eventi straordinari ma verranno lanciate con regolarità. Il senso è quello di sottolineare l'importanza data ai valori e all'estetica del marchio, che punta, come si è capito, su una strategia tutta digitale. Non ci sono ancora troppe informazioni in giro, ma si sa che Nyden avrà un logo caratterizzato semplicemente da una barra obliqua bianca su fondo nero, usata solitamente come segno di separazione tra due nomi, e che sarà dunque il primo di abbigliamento digitale e collaborativo al mondo. Non stiamo più nella pelle per saperne di più.

