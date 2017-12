Se rilevi questi 7 segnali in un uomo sappi che è completamente innamorato di te

Sei curioso di sapere cosa prova davvero il tuo partner? Gli uomini non amano perdersi in troppe parole o essere troppo sentimentali. Difficilmente il tuo compagno ti dichiarerà il suo amore in modo chiaro! Ma questo non significa che non ci siano modi alternativi per scoprirlo, basta infatti osservare attentamente il suo comportamento. Ecco, dunque, i 7 segnali che indicano che il tuo uomo è completamente innamorato di te (Continua a leggere dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

1) Sorride ogni volta che ti bacia

Quando ti piace quello che fai e sei al fianco della persona desiderata e amata, tendi a sorridere per quanto sia bello. Per questo motivo se il tuo partner sorride subito dopo averti baciata, sentiti soddisfatta perché questo significa che gli piace la tua compagnia al massimo.

2) Ti bacia appassionatamente

Un bacio appassionato non solo indica che sente un forte desiderio verso di te ma denota anche molta tenerezza, esprime sentimento e interesse nei tuoi confronti. Di conseguenza, quando ti dà un bacio appassionato, è perché l’amore che prova verso di te è grande.

3) Ti ascolta attentamente

Se il tuo partner ancora non si è dichiarato, presta particolare attenzione ogni volta che parli con lui. Se ascolta attentamente tutto ciò che dici e, a volte ti aiuta a risolvere alcuni problemi, è sicuramente molto preso da te. (Continua a leggere dopo la foto)

4) Gli piace osservarti

Quando uscite insieme agli amici e il tuo uomo non perde l’occasione di cercarti con il suo sguardo, sorridendoti… allora questo è un chiaro segno che gli piaci molto.

5) Ti prende per mano in modo deciso

Se a volte il tuo partner stringe forte la tua mano, è un modo molto sottile per dirti silenziosamente ti amo con tutto il cuore. (Continua a leggere dopo la foto)

6) Ti sfiora involontariamente

Nei luoghi pubblici, di solito ti si avvicina tenendoti la mano sulla schiena o prendendoti per mano, sfiorandoti e accarezzandoti? Allora questo è un chiaro segnale che è pazzo di te.

7) Ti chiama e ti invia messaggi costantemente

Quando ciò accade, è perché è davvero a suo agio con te e pensa a te in ogni momento.

Non esitare quando il tuo partner ti mostra alcune di queste espressioni e gesti! Vuol dire che è completamente innamorato di te…