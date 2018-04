Ballando con le Stelle riserva sempre moltissime emozioni. Al di là della danza e delle piccole polemiche, ci sono momenti decisamente commoventi. Nella puntata andata in onda il 7 aprile c’è stato un episodio che ha colpito tutti. Protagonista di questa vicenda è stato il cantante Amedeo Minghi che è in gara assieme a Samanta Togni. La coppia si è esibita in un valzer sulle note di una canzone dello stesso Minghi, la bellissima 1950. L’attimo più emozionante però sono state le parole dedicate da Minghi al ricordo della moglie Elena Paladino, scomparsa nel 2014. Proprio in sua memoria ha deciso di partecipare al talent di Rai1, che per lui è una vera e propria terapia: “Sicuramente mi avrebbe detto: ‘Vai a Ballando’. Sono qui soprattutto per questo, perché mi avrebbe detto: ‘Partecipa, ne hai bisogno’. Se dovessi essere escluso mi mancherebbe Ballando, potremmo definirlo terapeutico. Vedendomi vestito da Michael Jackson, mia moglie si sarebbe piegata in due dalle risate. Si sarebbe divertita molto”. Un uomo che non ha mai smesso di amare la donna della sua vita. (continua dopo la foto)

Elena è stata al fianco di Amedeo per 40 anni di matrimonio: gli è sempre stata vicino, anche nei momenti più difficili. Come le volte in cui il cantante ha pensato di ritirarsi o quando presentò proprio 1950 al Festival di Sanremo (nell'83) ma venne escluso dalla finale: “Non volevo farlo quel Sanremo, infatti arrivai ultimissimo. Mia moglie era venuta a Sanremo per la finale e si era comprata un vestito bellissimo. Ho pensato più volte di ritirarmi, lei mi ha sempre sorretto. Mi ha riportato sulla retta via in un paio di occasioni in cui stavo mollando seriamente”. Conosciutisi all'Apollo Records, Minghi e Elena si sono sposati il 13 ottobre 1973 e hanno avuto due figlie, Annesa e Alma.

Il 7 gennaio 2014 la Paladino è morta improvvisamente, deceduta nel sonno probabilmente per un infarto. A distanza di quattro anni, il ricordo della compagna di vita è ancora fortissimo. In un'intervista a pochi mesi dalla scomparsa della donna, Minghi aveva detto: “La mia vita sta cambiando, ancora devo metabolizzare questa cosa. Vado avanti, faccio molte cose e da quando è morta Elena lavoro più di prima per pensare un po' di meno. A me sembrano passati minuti da quando è morta Elena. È stata il mio centro”.

Ti potrebbe interessare anche: Giulia Michelini oggi è così, glamour e bellissima. Quando l’abbiamo vista in tv per la prima volta, però, era il 2002 e ovviamente l’attrice è cambiata parecchio. Ecco com’era agli esordi