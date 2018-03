La sua storia aveva scosso tutti. Sissy Trovato Mazza è l’agente di polizia penitenziaria che si trova in coma a causa di un colpo di pistola alla testa. Negli ultimi 16 mesi la 29enne ha passato di tutto: trasferimenti in varie strutture, interventi chirurgici, complicanze di ogni sorta in un quadro clinico complesso che difficilmente cambierà. La poliziotta calabrese è in stato vegetativo e resta soggetta a infezioni e complicazioni dovute ai lunghi ricoveri in rianimazione. La sua famiglia non la lascia un minuto e in tutti i modi cerca di dare luogo a quel miracolo che potrebbe restituirgliela. Proprio in questi giorni la famiglia Trovato Mazza ha ricevuto un’incredibile sorpresa: "È stata un'esplosione di gioia e di emozione". Così Caterina, la mamma di Sissy ha commentato la visita improvvisa di Emma Marrone nella clinica di Zingonia (Begamo), dove la figlia è ricoverata per la riabilitazione. La cantante ha raccolto l'appello dei familiari a esaudire il desiderio della giovane poliziotta, che desiderava tanto incontrarla. (continua dopo la foto)

"Emma le ha tenuto la mano per un'ora parlandole dolcemente – ha detto commossa mamma Caterina – è stato bellissimo, Sissy era una sua fan sfegatata, cantava tutte le sue canzoni". "Sissy – ha spiegato Caterina – purtroppo è in stato vegetativo e non ha mostrato reazioni, almeno apparentemente, ma noi speriamo e crediamo che abbia sentito la voce di Emma". La vicenda della giovane agente penitenziaria, avvenuta circa un anno fa, ha commosso l'Italia. Maria Teresa Trovato Mazza, ‘Sissy', è stata colpita alla testa da un proiettile nell'ospedale di Venezia mentre era in servizio esterno. Da quel momento è iniziato un calvario terribile fatto di trasferimenti, operazioni e cure palliative.





Dal giorno di quel tragico ferimento, classificato come tentato suicidio dalla Procura, la famiglia Trovato Mazza si batte perché vengano fatti nuovi accertamenti nella struttura detentiva dove Sissy lavorava svolgendo un ruolo amministrativo, il carcere della Giudecca di Venezia. Il timore della famiglia è che quell'episodio sua riconducibile ai problemi che la ragazza gli aveva detto di aver avuto alla Giudecca. "Qualcuno ha sparato a nostra figlia e vogliamo sapere chi è – ha detto il padre Salvatore – non ci arrenderemo finché non avremo risposte. La nostra Sissy era un'atleta professionista, una poliziotta orgogliosa e una persona solare, non si sarebbe mai tolta la vita".

Ti potrebbe interessare anche: ”Per carità”. Leosini vs Bruzzone, è guerra. La signora del ”crimine” non ci sta e, con il suo impeccabile stile, risponde alle critiche della criminologa