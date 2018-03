Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary, questo il titolo dell'autobiografia scritta da Valerio Scanu, ex enfant prodige di Amici. Il cantante è alla sua seconda prova letteraria e in concomitanza all'uscita del libro sta per essere lanciato anche il suo nuovo singolo. Intorno alla vita del giovane artista c'è molta curiosità anche riguardo al suo privato di cui notoriamente è molto geloso. Nel libro, uscito il 15 marzo, il cantante si apre ma al contempo ha voluto omettere gli aspetti più intimi. La riservatezza per lui è molto importante e Valerio ha detto di volersi proteggere dalla tendenza a scavare sempre nel lato gossip degli artisti. Scanu è deciso a non rivelare se c'è qualcuno al suo fianco né a parlare della sua sessualità. "Tutti aspettano il mio coming out - ha fatto sapere -, ma mi autodiscriminerei. Non ho mai creduto fosse una conditio sine qua non. I giornalisti anziché promuovere il mio lavoro provano a scavare nella mia vita privata, perché forse il gossip fa più gola del progetto artistico. Io penso che scavando nei progetti, si troverebbe di più del privato. Sono anche le tv e i giornali a educare i telespettatori e i lettori". (continua dopo la foto)

Questa affermazione risulta ambigua, infatti senza dirlo sembra quasi che Scanu dia conferma della sua presunta omosessualità di cui da anni si vocifera. Del resto, già nel 2016 Valerio aveva spiegato di essere fidanzato ma di non voler dire di più: "Da me non avrete mai né un nome né un outing". Il cantante ha ribadito il concetto nella puntata del programma Rai "Sabato italiano" del 17 marzo. Intervistato da Eleonora Daniele, ha spiegato come il mancato coming out sia un modo per proteggere chi gli sta accanto. "Io vengo da un talent in un periodo in cui c'era già un pregiudizio artistico, quindi sono abituato. Ognuno è libero di fare quello che vuole e di amare chi vuole. Non sempre si è pronti per dire certe cose. Se io sono pronto? Sono sempre pronto… a proteggere chi amo". (continua dopo le foto)





Nella sua autobiografia, il cantante fa riferimento anche ai rapporti tutt'altro che idilliaci con Maria De Filippi, che ritiene essere la sua mentore ma con cui si è scontrato dopo il successo di Amici. Clamorosa fu la lite mediatica riguardante 'l'affare Morgan'. "A Maria devo molto, sono una sua creatura, non lo rinnego. Sarei un ingrato se non lo riconoscessi. Ma non per questo bisogna rimanere schiavi a vita di un percorso o di una persona. Ci sono stati dei momenti in cui sono rimasto deluso". Addirittura, lui e la "Zia Mary" citata nell'eloquente titolo del libro al momento non hanno più contatti: "Si sono parlati gli avvocati".

