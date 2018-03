“Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo dall'amministratore delegato della Bad Boy Records Sean Combs, Mack ha debuttato nel mondo della musica con lo pseudonimo di MC EZ. Il suo primo, vero successo è il singolo Flava in Ya Ear realizzato già con il nome Craig Mack. “Dio benedica il mio amico – ha detto Toney – è stato un amico speciale, era pronto a ciò che l’attendeva, non aveva paura della morte. Sapeva che sarebbe accaduto ed era tranquillo”. Il rapper è morto in un ospedale vicino Walterboro, nel Sud Carolina. Quando la notizia si è diffusa, sono stati tantissimi i messaggi arrivati dagli amici più stretti. L’attore Tyrese Penning ha scritto per esempio: “Spero che non sia vero… Quanto fa male… Dannazione”. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Riposa in pace, amico. Mando le mie preghiere e il mio amore alla tua famiglia e a tutti coloro che ti amano”. Se Craig Mack era pronto, come ha fatto sapere Toney – non si può dire altrettanto dei suoi amici e dei suoi fan. In molti, infatti, sono rimasti piuttosto sconcertati quando hanno avuto il triste annuncio. Dj Scratch, star che ha avuto una nomination ai Grammy, ha scritto un post su Instagram per l’amico: “Non posso credere che sia successo davvero – ha scritto – ci eravamo sentiti giusto qualche settimana fa e avevamo parlato di un documentario sulla sua vita… Incredibile. Riposa in pace fratello”. Una notizia che ha scosso un po’ tutti. Craig Mack era così giovane… Continua a leggere dopo le foto

Come abbiamo già detto, il suo singolo più famoso è la canzone Flava In Ya Ear dell’etichetta discografica di Puff Daddy. Ma ovviamente non è stata l’unica canzone di Mack. Dopo quella furono pubblicati diversi remix del brano, realizzati da artisti importanti come The Notorious B.I.G. e Busta Rhymes. Il primo album, Project: Funk da World, viene pubblicato nel 1994 dalla Bad Boy Records, il secondo, Operation: Get Down, viene pubblicato nel 1997 per la Street Life Records. Ora Craig Mack ma lui continuerà a vivere grazie ai successi che, invece, non moriranno mai.

“Addio, grande”. Lutto in Rai: il ‘signore’ della domenica se ne va. Presenza elegante e professionale, e quella frase che è entrata di diritto nella storia della tv italiana