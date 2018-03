Con un telefono in mano tutti si possono trasformare in fotoreporter, solo che delle volte colte dall'''emozione' alcune persone esagerano. È vero che tutto quello che ruota attorno a un personaggio pubblico è di interesse, ma bisognerebbe anche non perdere mai il buon gusto e rendersi conto che alcune cose non andrebbero fatte, mai. Se al telefono cellulare dotato di telecamera da millemila pixel aggiungiamo l'overdose da social allora la frittata è fatta. È così che Gianni Morandi è finito sul web mentre è al gabinetto a fare la pipì. Una cosa decisamente imbarazzante e che ha fatto, in un primo momento, arrabbiare non poco il cantante più amabile d'Italia. Proprio così l'artista di Monghidoro è rimasto vittima della Calamity Jane della telefonia. Mentre si trovava in un autogrill, è stato pedinato da una fan che lo ha seguito fin dentro il bagno e senza nessun pudore lo ha sorpreso intento a fare i suoi bisogni. Poteva aspettare che uscisse dal wc e magari chiedergli di fare una foto assieme, tutti sanno che Morandi non si sarebbe mai sottratto. Ma lei ha fatto ben altro. (continua dopo la foto)

La signora infatti ha pensato bene di chiamarlo: "Gianni!", e lui ovviamente si è voltato e lei 'zac' ha fatto la foto della sua vita. È evidente dall'immagine che il cantante non ha gradito proprio la cosa, anzi il suo volto è palesemente adirato. È strano vederlo così, ma anche lui è un essere umano e farsi fotografare al bagno non è certo l'aspirazione di nessuno. In tutto ciò la signora se l'è data a gambe con il suo assurdo bottino e ha pensato di postare la foto su Facebook. Lo scatto è diventato virale nel giro di un secondo, come era immaginabile. Il post è balzato anche agli occhi del protagonista, nonché vittima dell'agguato, che non ha potuto fare a meno di commentare la cosa, spiegando anche il suo punto di vista sulla questione. Diciamo che Morandi con il suo commento ha sorpreso un po' tutti. (continua dopo le foto)





Visto che il cantante (73 anni) usa Facebook con l'abilità di un adolescente e ha anche senso dell’umorismo, ha spento un caso che poteva essere imbarazzante con ironia. "Questa foto sta circolando sul web. Qualche giorno fa, nella toilette di un autogrill, 'Gianni!', una voce mi chiama, mi giro e vedo una signora sui cinquant’anni, con un cellulare in mano. Dopo un attimo di sorpresa la mando a quel paese. Luisa, una fan un po’ invadente, ha postato questa foto su Facebook, scatenando commenti di ogni tipo. All'inizio mi sono arrabbiato ma poi mi sono fatto una bella risata! Ci sono cose più gravi nella vita...". Insomma, Morandi si è comportato veramente da gran signore, volgendo la situazione a suo favore peraltro. La signora Luisa invece dovrebbe decisamente rivedere l'ordine delle sue priorità.

Ti potrebbe interessare anche: Gianni Morandi pesantemente contestato, sommerso dai fischi. Un’intera arena contro il cantante. Non era mai successo e il diretto interessato non l’ha presa bene. Non c’è abituato, evidentemente. Cos’ha combinato di cosi tremendo? Una figura non proprio esaltante