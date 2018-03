Tutto è iniziato durante un'esibizione. Nel corso di un concerto di fronte a una platea adorante ha iniziato a dimenticare le parole. Per un'artista di lungo corso come lei era una cosa stranissima. Poi dopo lo spettacolo un malore, il ricovero e poi la terribile diagnosi. Lorna Luft attrice e cantante statunitense, attiva in campo teatrale, televisivo e cinematografico, figlia di Judy Garland e del produttore Sid Luft e sorellastra di Liza Minnelli, ha un tumore al cervello. Come ha riportato il quotidiano britannico The Guardian, la cantante aveva cominciato a riscontrare i primi problemi sul palco, stando sempre al giornale, che ha parlato di dimenticanze per quanto riguardava le parole delle canzoni e alcuni monologhi previsti nello spettacolo prima del malore che l'ha colpita al Pizza Express Jazz Club. La Luft è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale da suo marito. Anche l'uomo si era reso conto durante il concerto che qualcosa non andava e per questo si era messo in allarme. (continua dopo la foto)

Stando a quanto ha detto la portavoce della cantante che ha anche dato la notizia della diagnosi, scrivendo che era stato diagnosticato, appunto, un tumore La Luft, che è anche sorellastra di Liza Minnelli, oltre a cantare – è una star di Broadway, attiva in tantissimi musical importanti come Grease – ha anche vinto un Emmy e da sei anni lotta contro un cancro al seno in remissione. La portavoce ha spiegato: "La Luft è stata trasportata in ospedale dal marito Colin Freeman che era preoccupato dal fatto che durante lo spettacolo stesse dimenticando le parole e il monologo. Maggiori informazioni saranno date dopo i primi controlli medici". Quello della Luft era il secondo concerto, dei quattro tutti sold out, in programma in quel locale.

Una carriera brillante epiena di successi quella di Lorna Luft che dagli esordi fino ad oggi ha calcato i palchi di tutto il mondo. Recentemente aveva eseguito un concerto di beneficenza per i Guide Dogs of the Desert, nel giorno di San Valentino presso l'Annenberg Centre di Rancho Mirage e aveva rilasciato un'intervista al giornale americano The Desert Sun in cui aveva parlato della sua amicizia con l'artista Andy Warhol. L'artista sempre in fermento creativo aveva anche dichiarato di stare iniziando a preparare un nuovo spettacolo di cabaret, intitolato "The Women Who Wrote the Words".

