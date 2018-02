In queste ultime ore ha fatto il giro del web la notizia riguardante una presunta donazione che Claudio Baglio avrebbe fatto nei riguardi dei terremotati di Norcia con i guadagni ottenuti dalla conduzione del Festival di Sanremo. Niente di più falso. In realtà si tratta di una fake news, diffusa da un sito e condivisa in pochi minuti, come era facilmente immaginabile, da tantissime persone sui social. Un gesto definito da molti come nobile, ma purtroppo si tratta di una notizia non veritiera. Il post su Facebook ha ottenuto in una mangiata di secondi più di 100 mila tra commenti, condivisioni e apprezzamenti. Numeri da capogiro: la notizia è stata ripresa da numerosi siti di informazione, cadendo nella trappola della bufala. In realtà in questa fake news c’è mezza verità: il grande direttore artistico, nonché conduttore della 68esima edizione del Festival di Sanremo, ha davvero donato un compenso ai terremotati di Norcia, colpiti dal forte sisma a ottobre 2016. Si tratta di 700 mila euro percepiti in occasione dell’evento benefico tenuto in Vaticano a dicembre. (continua dopo la foto)

Il cantante, infatti, è andato in Umbria a visitare le scuole e ha tenuto un piccolo concerto, ricordando che le sue radici affondano in quella regione, poiché è la terra dei suoi genitori. Ma sul web ha comunque spopolato con una condivisione di massa la notizia riguardante la donazione del compenso totale ai terremoti di Norcia, percepito da Claudio Baglioni in occasione del Festival di Sanremo. La notizia è stata diffusa dal sito Viaggi News, anche sulla loro pagina Facebook. Il loro post ha ottenuto migliaia di apprezzamenti e condivisioni, ma il titolo in effetti traeva in inganno. Questa notizia, la quale afferma che Claudio Baglioni ha donato il cachet percepito grazie a Sanremo 2018, è stata costruita a partire da una notizia veritiera.





Claudio Baglioni ha devoluto ai terremotati di Norcia la somma accumulata in occasione del concerto speciale tenuto in Vaticano, in cui il cantautore romano ha proposto una raccolta delle sue più belle canzoni d’amore: da ‘Avrai’ a ‘Strada facendo’, da ‘E tu’ a ‘Capitani coraggiosi’ fino a ‘Questo piccolo grande amore’. Probabilmente chi ha scritto quell’articolo ha voluto cercare lo scoop, beneficiando dell’enorme successo che Baglioni, insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, ha ottenuto, conquistando e facendo registrare ascolti che non si vedevano da molti anni. Claudio Baglioni ha sì fatto una donazione ai terremotati dell’Umbria, ma la donazione non ha niente a che vedere con la kermesse musicale.

