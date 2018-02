Una battuta fuori luogo e sicuramente che aveva poco a che vedere con le qualità canore di Noemi. La cantante romana infatti si è vista suo malgrado catapultata al centro di una polemica poco lusinghiera. Dopo la 68esima edizione del Festival di Sanremo, il teatro dell’Ariston ha ospitato la tradizionale puntata post-festival di Domenica In. Dai vincitori all’ultimo classificato, gli artisti hanno avuto l’opportunità di esibirsi ancora una volta e proporre ognuno la propria canzone, alcune già entrate nel cuore del pubblico. Una puntata, condotta da Cristina Parodi, che ha riservato anche qualche colpo di scena. In particolare quando sul palco è arrivata l’artista. Purtroppo il brano Non smettere di cercarmi portato a Sanremo non ha conquistato il pubblico e non è arrivato neanche nella top ten fermandosi al 14esimo posto. In molti si sono chiesti come mai Noemi abbia avuto un rislutato così scarso. La Parodi ha girato la domanda a critici e giornalisti presenti e secondo Luca Dondoni, l’ex vocal coach di The Voice ha dato una risposta decisamente inaspettata. (continua dopo la foto)

Dondoni ha stupito tutti con la sua battuta: “Le è mancata una quarta di seno”. Un commento da tanti considerato maschilista e cafone. “Lo dico a giudicare da quello che si è visto l’altra sera con quell’abito scollato”. Durante la sua seconda esibizione sul palco dell’Ariston, in effetti, Noemi è stata vittima di un piccolo incidente sexy: a causa della profonda scollatura dell’abito che indossava, ha parzialmente mostrato il seno alle telecamere. Ma la battuta di Dondoni non è stata apprezzata dagli utenti social, che si sono scatenati sul web. Le sue parole sono state considerate misogine e sessiste, del tutto fuori luogo al termine di un Festival che ha visto Michelle Hunziker profondersi con grande impegno nel manifestare contro la violenza sulle donne.





La battuta del critico musicale de La Stampa ha suscitato un sorriso nella diretta interessata ma non è passata inosservata al severo popolo del web. Soprattutto su Twitter, tanti utenti sono insorti – “È uno schifo”, il coro quasi unanime – e qualcuno ha anche bollato l’infelice frase di Dondoni su Noemi come “misogina e sessista”. Forse, quella di Dondoni voleva semplicemente essere una battuta ironica ma a chiusura di un festival con i fiori all’occhiello contro la violenza sulle donne, le parole del giornalista su Noemi non sono proprio state il massimo.

