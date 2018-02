Lo scorso anno ha vinto il Festiva di Sanremo con Occidentali’s Karma, pezzo un po’ critico dei tempi moderni e un po’ leggero, una combinazione che gli ha permesso di incontrare il favore del pubblico. Francesco Gabbani a un anno dal suo trionfo è tornato in tv, scegliendo di partecipare a una puntata di Che tempo che fa. Una breve apparizione, giusto per ricordarci che non è sparito. E per questo ritrono stiloso ha deciso di interpretare un brano molto particolare, una cover di un pezzo epico della musica italiana. Gabbani ha infatti cantato Bocca di rosa di Fabrizio De Andrè, in occasione della presentazione della fiction dedicata al grande cantautore genovese. Per la promozione del film tv dedicato al grande sono intervenuti attori Luca Marinelli e Valentina Bellè con Dori Ghezzi, a cui è seguito l'omaggio musicale affidato a Gabbani. Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 è stato però tradito dall'emozione e ha sbagliato le parole: una gaffe quasi imperdonabile. A quel punto gelo. E lui? Con molta umiltà, l'artista ha deciso di interrompere la canzone e chiedere scusa. (continua dopo la foto)

Il cantante di "Occidentali's Karma" ha regalato una buona performance ma si è incespicato sulle parole del verso "Ed arrivarono quattro gendarmi", interrompendosi subito per inchinarsi alla memoria di De André: "In diretta su Rai1, chiedo scusa", ha proferito un costernato Gabbani. Ma tutto sommato sono cose che possono capitare e infatti Dori Ghezzi, che di esperienza ne ha, non si è affatto risentita. La moglie di De Andrè ha voluto anzi fare un preziosissimo regalo a Gabbani, portando portato in studio il quaderno originale che Faber usava sul palco, con i testi delle sue canzoni. Dori ha donato la pagina con "Bocca di rosa", scritta a mano, a Gabbani, che ha ringraziato commosso. (continua dopo le foto)





Tra qualche giorno invece vedremo la fiction dedicata al grande cantautore genovese , morto a Milano l’11 gennaio del 1999, "Fabrizio De André – Principe Libero" che, dopo un breve passaggio in sala a gennaio, andrà in onda su Rai1 il 13 e il 14 febbraio. La fiction racconta la vita del grande Faber dall'infanzia alla morte del padre, passando attraverso la giovinezza inquieta, il successo, le amicizie, gli amori. Nel cast, Luca Marinelli (Fabrizio De André), Valentina Bellé (Dori Ghezzi), Elena Radonicich (Puny), Davide Iacopini (Mauro De André), Gianluca Gobbi (Paolo Villagio), Ennio Fantastichini (Giuseppe De André).

Ti potrebbe interessare anche: “Non può essere lei”. E invece sì. Ecco Paola Di Benedetto prima del bisturi. Una trasformazione incredibile quella della bella isolana che lascia tutti di stucco. Chissà cosa ne penserà ora Francesco Monte