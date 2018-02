Bello, dannato, dallo sguardo dolce e tenebroso, Ermal meta ha conquistato tutti. Già lo scorso anno con il brano Vietato morire aveva scalato le vette delle classifiche, ma anche dei cuoi degli italiani. Della sua vita privata il cantautore di origine albanese parla pochissimo. Non ama aprire le porte del suo intimo, anche se sappiamo che la sua infanzia non è stata facile. Le informazioni principali arrivano principalmente dalle sue canzoni in cui da libero sfogo a emozioni e ricordi. Ma sicuramente il vincitore, assieme a Fabrizio Moro, della sessantottesima edizione del festival di Sanremo, in questo momento è baciato dalla fortuna, e non solo. Dopo aver vinto il Festival Meta ha ricevuto una pubblica dedica della fidanzata Silvia Notargiacomo. La speaker radiofonica, insieme al cantante albanese da anni, si è sempre tenuta lontano dai riflettori, tanto che è difficilissimo vederli insieme. Ma in questa occasione ha preferito parlare ed esprimere tutto il suo amore per l’ex giurato di Amici. Un gesto dolce e toccante quello di Silvia, che è rimasta sempre accanto ad Ermal. (continua dopo le foto)

Anche quando Meta e Moro sono stati sospesi dalla kermesse canora per una presunta irregolarità legata alla canzone Non mi avete fatto niente, Silvia era lì con lui. Una situazione che ha fatto soffrire parecchio i cantautori, come confessato dallo stesso Ermal, che si è addirittura sentito male fisicamente durante la settimana in Liguria. “Ecco la Felicità: sono tutte quelle piccole cose che hai accolto, accarezzato, amato ad averti portato fin qui… ed io sono felice con te” ha scritto Silvia Notargiacomo su Instagram postando lo scatto della cover dell’ultimo album di Ermal: Non abbiamo armi. Dolci parole che hanno subito trovato l’approvazione dei fan dell’artista – i famosi Lupi di Ermal – che hanno sempre sostenuto il giovane.





Il cantante ha ammesso che, dopo la polemica scoppiata attorno al caso della canzone vincitrice di Sanremo 2018, ha passato bruttissimi momenti. E non a caso Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno trionfato al televoto: un dettaglio determinante nella vittoria finale all’Ariston. Silvia Notargiacomo ha 34 anni ed è una conduttrice radiofonica. Attualmente lavora a RTL 102.5 e a Radio Zeta. Prima di approdare alla radio, ha lavorato a Music Tv come giornalista musicale. Dopo sono arrivati alcuni contratti dalla Rai e le collaborazioni con Telenorba. Ermal ha dedicato a Silvia la canzone Ragazza Paradiso.

Ti potrebbe interessare anche: “Ho vomitato tutto il tempo”. L’inaspettato retroscena di Sanremo. Soltanto adesso emerge il retroscena sul cantante amatissimo e sulle sue condizioni