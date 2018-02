Lo scorso anno ha conquistato il pubblico di Sanremo con il brano Vietato morire, una dedica alla madre, alla sua famiglia e al suo passato. Ermal Meta si è piazzato al terzo posto, dopo Gabbani e Fiorella Mannoia, ma per tutti è stato il vincitore morale della sessattasettesima edizione della kermesse canora per eccellenza. Così nel 2018 è tornato all'attacco, assieme a Fabrizio Moro e insieme si sono aggiudicati il primo posto, una vittoria inizialmente inaspettata, dal momento che i due hanno seriamente rischiato la squalifica. La canzone Non mi avete fatto niente parla di terrorismo, ma la prima volta che il cantante do origine albanese l’ha cantata ha pensato alla sua infanzia difficile. È stato lo stesso Ermal a rivelarlo al Dopofestival condotto da Edoardo Leo e Carolina Di Domenico. Meta ha confidato che dopo aver scritto il brano insieme a Moro e Andera Febo ha ricordato il padre violento e sottolineato che, nonostante tutto, non gli ha fatto niente e non gli ha impedito di continuare ad avere una vita serena. Sicuramente non è stato facile crescere, ma per Ermal il passato significa anche riscatto e volontà di andare avanti. (continua dopo la foto)

“Questa canzone vi fa ricordare alcuni aspetti della vostra vita privata?” ha chiesto un giornalista presente al programma di Rai Uno. La risposta di Ermal è stata chiara e allo stesso tempo emozionante: “Quando ho cantato per la prima volta il ritornello mi è venuta in mente la mia infanzia. Volevo cantare: “Bastardo, non mi hai fatto niente”. Non è la prima volta che Ermal Meta parla del suo rapporto conflittuale con il padre. In più di un’occasione il cantautore ha rimarcato la violenza dell’uomo e di come abbia rovinato la sua infanzia. L’ex giurato di Amici lo ha evidenziato soprattutto nelle sue canzoni, in particolare con Lettera a mio padre e Vietato morire.



In Lettera a mio padre Ermal ha raccontato di un rapporto molto turbolento con la figura paterna. Un genitore perennemente assente, descritto come una bestia. Meta ha poi sottolineato che di quella persona rimangono solo alcuni tratti somatici e il cognome. In Vietato morire – la canzone con la quale si è classificato al terzo posto a Sanremo 2017 – ha invece portato alla luce la violenza domestica di cui, a quanto pare, è stato vittima lo stesso Ermal. Ma quello è il passato. Meta è arrivato in Italia quando aveva 13 anni, ovvero 20 anni fa, e da quel momento la sua vita è completamente cambiata. Nel nostro paese ha trovato una seconda patria e anche l'amore, attualmente è fidanzato con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo.

Ti potrebbe interessare anche: “Wow, che tette!”. Michelle, il vestito è troppo hot e la temperatura sale alle stelle. Tutto mentre la telecamera pizzica Pierfrancesco Favino, uno sguardo che dice tantissimo