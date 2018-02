A Sanremo ne abbiamo viste tante. In 68 anni di Festival sul palco dell'Ariston ci sono stati parecchi colpi di scena, ma quello che è accaduto nella quarta serata tra Claudio baglioni e Beppe Vessicchio non ha precedenti. Il 'dittatore artistico' ha spezzato nel pieno della diretta la bacchetta al maestro d'orchestra. Si conclude così, sul palco dell'Ariston, la gag iniziata con le critiche di Baglioni all'arrangiamento scelto dal mitico vessicchio per l'esibizione di Mario Biondi. "Lei è un eversivo", avverte il direttore artistico. "È lei è un dittatore", risponde Vessicchio. Lo scambio è anche l'occasione per l'amato direttore per inserire nel dialogo "gnigni", parola nonsense lanciata dai The Jackal e già pronunciata dal festival, tra gli altri, da Pierfrancesco Favino. Nel presentare l'esibizione di Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim, Michelle Hunziker sbaglia la pronuncia del nome del compositore brasiliano. Si scusa, poi, al rientro in scena. Insomma una seratina piena di emozioni che fa rischiare anche qualche gaffe, fortunatamente subito recuperate. (continua dopo la foto)

Ovviamente il popolo del web di fronte alla gag tra Claudio Baglioni e Beppe Vessicchio si è scatenato in commenti entusiastici. Il ritorno del direttore d'orchestra sul palco dell'Ariston ha reso felici i fan della kermesse. Abbiamo visto come la sua assenza negli scorsi anni si sia fatta sentire e soprattutto le polemiche non sono mancate. Ma quest'anno Baglioni ha voluto lasciare il segno anche su questo aspetto: Vessicchio è una delle colonne portanti e averlo riportato nella città dei fiori è sicuramente un merito. Il Sanremo targato Baglioni d'altra parte sta registrando un successo incredibile. Nelle prime tre serate ha realizzato ottimi risultati in termini di share.





Durante la prima serata si è raggiunto il 52% di share, per la seconda serata il 47 e per la terza serata di ieri il 51,6%. Ad aprire la serata sono stati, stasera, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che hanno proposto una nuova, simpatica interpretazione della sigla del famosissimo cartone Heidi. I cartoni sono tra i protagonisti di questo Sanremo 2018: la seconda serata è stata aperta con Michelle che cantava alcune strofe di Biancaneve ed i sette nani e Baglioni nel ruolo del 'pozzo'. Musica, gag e tanta ironia stanno rendendo questa sessantottesima edizione un vero successo.

