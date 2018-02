Da un po' non lo vedevamo in tv. Ma tra i cantanti del Festival di Sanremo è spuntato pure lui: una vecchia conoscenza di qualche anno fa. Infatti, nel corso della serata ha fatto capolino sul palco un bellissimo ragazzo, ovvero Leonardo Monteiro. Il 28enne di origine brasiliana, dalla splendida pelle ambrata e dai lunghi capelli ricci, ha subito attirato l’attenzione, visto che il suo viso a tutti è sembrato noto. Si è esibito nella categoria riservata ai giovani, “Nuove proposte”. Al Festival ha portato la canzone “Bianca”, scritta da Marco Ciappelli e Vladi Tosetto. I fan più attenti lo hanno subito riconosciuto, visto che il cantante è una vecchia conoscenza di Amici. Leonardo, infatti, ha partecipato al talent nel 2008, ma in qualità di ballerino. Purtroppo, sebbene molto bravo e dotato, non riuscì ad arrivare alla fine del talent e venne eliminato nel novembre del 2008. Poi il ballerino cubano Pedro decise di sfidare tutti i ballerini di Amici per conquistare un posto all’interno della scuola. E la cosa gli riuscì, a discapito di Leonardo che fu costretto a lasciare e tornare a casa. (continua dopo la foto)

Dopo Amici, Leonardo Monteiro ha lavorato con diverse compagnie di danza contemporanea a New York fra il 2010 e il 2011, ma la carriera nel ballo si è sempre accompagnata a quella come cantante, per la quale ha studiato suonando il pianoforte fin da bambino. Nel 2017 ha anche partecipato come cantante al talent show The Winner is, condotto da Gerry Scotti, dove però è stato eliminato dopo la sua prima esibizione. È stato lui stesso a raccontare sul palco di Gerry Scotti che la musica lo ha salvato dal soccombere nei periodi più difficili della sua vita: “Ballavo ad Amici diversi anni fa. Il percorso della mia famiglia non è stato facile. Mia madre viveva nelle favelas”.





Tuttavia, il percorso iniziato all’interno della trasmissione condotta da Gerry Scotti non gli ha portato molta fortuna, visto che è ha perso la sfida. Ma Leonardo ha trovato nuovamente il modo per farsi notare grazie alla partecipazione a Sanremo. Monteiro è nato a Roma nel 1990 da genitori brasiliani, entrambi ballerini. È conosciuto soprattutto per essere stato tra i concorrenti di Amici nell’edizione 2008-2009, nella categoria dei ballerini. Arriva a Sanremo dopo aver vinto il concorso “Area Sanremo”, insieme ad Alice Caioli, anche lei in gara.

