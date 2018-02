Il Festival di Sanremo è iniziato e dopo la scoppiettante entrata di Fiorello è arrivato il momento del direttore artistico Claudio Baglioni. Della sua vita privata non si sa molto, il cantante è sempre stato molto riservato. Il 66enne romano da ben 30 anni è legato a Rossella Barattolo, sua manager e collaboratrice. Pugliese cresciuta all'estero, esperta di marketing e con competenze manageriali, è una presenza silenziosa ma immancabile al fianco del cantante, sempre discreta e lontana dal gossip. Era il 1987 quando i due si sono incontrati, poco dopo è iniziata la loro relazione. Baglioni usciva da poco dal matrimonio con Paola Massari, madre di suo figlio Giovanni: il loro divorzio è stato ufficializzato soltanto diversi anni dopo, nel 2008. In una rarissima intervista rilasciata nel 2007 a Times of Malta, la Barattolo raccontava per la prima volta dettagli del loro amore: "Io sono un'estroversa estrema; mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza. (…) Ho trovato in lui quell'uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere". (continua dopo la foto)

Nata a Taranto il 7 aprile 1958, Rossella ha trascorso l'infanzia negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove ha studiato marketing. Dopo aver ricoperto un ruolo manageriale all'interno di una multinazionale del settore petrolifero, Baglioni le ha chiesto di lavorare al suo fianco e lei ha accettato: da allora, cura le pubbliche relazioni per il cantante. Nel 2003 l'artista romano ha coinvolto la compagna anche nella creazione e nell'amministrazione della Fondazione O'Scia, una onlus che organizzava un festival di musica leggera a Lampedusa con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato tema dell'emergenza immigrazione. Nel 2013, purtroppo, le attività di O'Scia si sono interrotte per mancanza di fondi pubblici. Oggi, Claudio e Rossella vivono a Roma e continuano a lavorare insieme, ma si tengono lontani dal jet set e dalla vita glamour.





La Barattolo ha raccontato il dispiacere rigardo al fatto di non essere diventata mamma: "Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme. Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo". Rossella ha svelato anche un particolare succoso per i tanti fan: Baglioni le ha dedicato diverse canzoni, tra cui la celebre "Mille giorni di te e di me" (1990), che sarebbe stata scritta per celebrare il loro amore dopo una temporanea e dolorosa separazione: "Quando ci siamo rimessi assieme, Claudio mi ha chiesto di ascoltare una canzone. Si chiamava Mille Giorni perché parlava dei nostri tre anni assieme. Nell' album Oltre, c'è ancora un'altra canzone che si chiama Signora delle ore scure, ed è la descrizione di come mi ha vissuta, come mi vedeva. È una poesia di grande bellezza".

