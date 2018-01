Mamma e papà per la terza volta. I due supervip sono di nuovo diventati genitori di una splendida bambina. Parliamo di Kim Kardashian e Kanye West che come annunciato in un comunicato pubblicato da Tmz, hanno gridato al mondo intero la loro gioia per la nascita della piccola. La socialite più famosa d'America e il rapper hanno avuto la loro terzogenita grazie a una madre surrogata. La piccola è venuta al mondo lunedì 15 gennaio e pesa 3,4 chili. Questo il testo della nota: "Kanye e io siamo felici di annunciare l'arrivo della nostra bambina, bella e in salute. Siamo incredibilmente grati alla nostra surrogata che ha realizzato i nostri sogni attraverso il più grande dono che si possa dare, e ai nostri meravigliosi dottori e infermiere per le loro cure speciali. North e Saint sono particolarmente eccitati nel dare il benvenuto alla loro sorellina". La bimba, di cui non è ancora stato diffuso il nome, arriva a meno di cinque anni di distanza dalla nascita della primogenita North (venuta al mondo il 15 giugno 2013), mentre il secondo figlio Saint è nato il 5 dicembre 2015. Kim Kardashian e Kanye West si sono sposati nel 2014 al Forte Belvedere, a Firenze. (continua dopo la foto)

Questo è sicuramente un momento di gioia per Kim e Kanye che, ricordiamolo, sono già genitori di due bambini: North di 4 anni e Saint di 2. La spesso discussa scelta dell'utero in affitto è stata presa da Kim Kardashian per la sua volontà di diventare di nuovo madre, a dispetto delle difficoltà fisiche. La celebrity americana ha dovuto infatti affrontare molti problemi durante le due precedenti gravidanze. Tra questi, la "placenta accreta" , che ha reso decisamente difficoltosi i mesi di gestazione prima della nascita di Saint. Desiderosa a tutti i costi di avere un terzo bambino con il marito, la Kardashian ha optato per la gravidanza con madre surrogata, un servizio che comporta costi e regole molto rigide e che ha reso la coppia più felice che mai. (continua dopo le foto)

Dopo essersi precipitati sui profili social dei loro beniamini per fare loro le congratulazioni, quello che i fan di Kim Kardashian e Kanye West si stanno chiedendo in tutto il mondo è: la coppia quale nome ha scelto di dare alla nuova arrivata? Al momento nulla è stato rivelato dai diretti interessati anche se, sul web, c’è già chi gioca al totonome. "È così difficile scegliere il nome. Me ne piacciono diversi, corti, facili da pronunciare, di una sillaba sola", diceva tempo fa la Kardashian al The Ellen DeGeneres Show. In attesa che i neogenitori lo divulghino, sul web si sono aperte le scommesse.

