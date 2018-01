Un annuncio che ha lasciato il mondo della musica senza parole. È scomparso la scorsa notte "Fast" Eddie Clarke chitarrista e membro storico dei Motorhead.Sulla pagina Facebook ufficiale della band questo messaggio: "Siamo devastati". La notizia è stata appresa da Ted Carroll, fondatore della Chiswick Records, etichetta che aveva avuto proprio la band metal nel roster: "Ho appena ricevuto la notizia da Doug Smith (ex manager del gruppo) che ‘Fast' Eddie Clark, il grandissimo chitarrista che ha suonato in tutti i più grandi successi dei Motorhead è morto pacificamente la scorsa notte. È deceduto in ospedale dove era stato ricoverato a causa di una polmonite". Una morte pertanto inaspettata, Clarke aveva 68 anni. Nato il 5 ottobre 1950, Eddie ha cominciato a suonare la chitarra fin da molto giovane, alla sua città di Twickenham, in Inghilterra. All'età di quindici anni cominciò ad esibirsi in alcune band locali, come i The Bitter End; questo fino al 1973, quando diventò un chitarrista professionista, facendo parte dalla band di Curtis Knight chiamata Zeus. Nel 1974 essi pubblicarono un album intitolato "The Second Coming", registrato agli Olimpic Studios. (continua dopo la foto)

Clarke inoltre ha registrato l'album "Sea Of Time", con gli Zeus, l'amico chitarrista Allan Callan, il tastierista Nicky Hogarth, e il batterista Chris Perry. In seguito assistette ad una registrazione ai Command Studios di Piccadilly. Come risultato, le tracce registrate finirono poi sotto l'etichetta Anchor Records, con la quale il quartetto firmò un contratto chiamando la nuova band Blue Goose. Appena dopo il contratto Clarke, Hogarth e Perry abbandonarono Zeus in favore di Alan Callan. Però dopo una furiosa lite tra Callan e Clarke, Eddie venne buttato fuori dal gruppo. Poco dopo gli venne chiesto di ritornare con i Blue Goose, ma il chitarrista rifiutò. Il gruppo pubblicò il loro omonimo album nel 1974, per la Anchor Records. Tra le tracce, da notare anche "Over The Top" scritta da Clarke-Hogarth-Perry e che sarebbe da non confondersi con l'omonima canzone più tardi dei Motorhead; infatti sono due pezzi totalmente differenti fra loro. (continua dopo le foto)





In seguito Clarke decise di formare un'altra band, comprendente il bassista dei Be Bop Deluxe Charlie Tumalhi, il cantante Ann McCluskie e il batterista Jim Thompson. La band venne chiamata "Continuous Performance" però questa formazione durò solo fino al 1975, infatti la band si sciolse quasi subito, non riuscendo a trovare un contratto con una label di successo. Clarke formò anche un'altra band, con Nicky Hogarth dei Blue Goose, il bassista Tony Cussons e il batterista Terry Slater. Anche questa però non durò molto a lungo. La formazione classica della band, quindi, non esiste più, ma sulla pagina Facebook della band restano le parole degli ultimi membri del gruppo, quelli che dal 1994 rimasero dopo l'abbandono di Würzel, riportandoli a un terzetto. Campbell ha scritto: "Ho appena saputo della notizia che Fast Eddie Clark è morto. È un vero e proprio shock, sarà ricordato per i suoi riff iconici e per essere stato un vero artista rock ‘n' roll", mentre Mikkey Dee ha scritto: "Cazzo, una notizia terribile, l'ultimo dei ‘tre amigos'. Ho incontrato Eddie non molto tempo fa ed era in grande forma, per questo è un vero shock, anche perché siamo sempre andati d'accordo. Non vedevo l'ora di poterlo vedere dal vivo, in Inghilterra, in estate quando sarmmo andati in tour con gli Scorpions. Ora Lem e Philty potranno tornare a jammare ancora una volta con Eddie, e se farete attenzione sono sicuro che potrete ascoltarli, fate attenzione! Il mio pensiero va alla famiglia di Eddie e a quelli che gli volevano bene.

