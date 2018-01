Sono passati 24 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi. Era il 31 dicembre del 1993 e dopo una telefonata ai genitori Al Bano e Romina, la giovane è scomparsa. Di lei non si è mai più saputo nulla, oggi avrebbe 47 anni. Un mistero irrisolto e di fronte a chi è sicuro che sia morta, i due cantanti si oppongono fermamente. Per la figlia di Tyron Power il ricordo della sua bambina è indelebile e quel grande amore è sempre più forte. Per questo motivo in queste ore Romina ha voluto pubblicare un post molto emozionante, rivolto proprio alla ragazza. "Come a ogni inizio dell'anno, ancora una volta chiedo a me stessa: dov'è Ylenia?", ha scritto la Power a margine di una bellissima immagine che la mostra abbracciata alla figlia. Poco dopo, ha pubblicato un primo piano della giovane, sollevando l'attenzione su un tragico problema di cui Ylenia è stata solo una delle tante vittime: "E dove sono le centinaia di ragazze che scompaiono a New Orleans ogni anno?". Solo pochi anni fa, Romina si diceva certa che la figlia fosse ancora viva, spronando gli inquirenti a continuare le ricerche. (continua dopo le foto)

L'ex marito Al Bano, invece, la pensa in modo diverso e ritiene che Ylenia sia la ragazza annegata nel Mississippi di cui parlò un testimone, tanto da presentare nel 2013 istanza di dichiarazione di morte presunta al tribunale di Brindisi. L'ultimo dialogo telefonico di Ylenia Carrisi con la famiglia risale al 31 dicembre 1993 (in Italia era già il 1 gennaio, per il fuso orario). Da allora, della 23enne figlia di una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, partita per un viaggio in solitaria dal Belize alla Louisiana, si sono perse le tracce. Tantissime le piste percorse dalla polizia, fino all'ultima risalente a qualche anno fa, quando si ipotizzò che Ylenia fosse stata vittima di un seriale killer: teoria poi smentita dagli esami del Dna sul cadavere di una donna ritrovato in Florida. (continua dopo le foto)





Il dolore per la scomparsa della figlia e i durissimi anni di indagini e sovraesposizione mediatica hanno finito col separare Al Bano e Romina, che si sono lasciati nel 1999 e hanno ufficialmente divorziato nel 2012. Oggi, lui è legato a Loredana Lecciso (che gli ha dato due figli), ma ha ritrovato con la ex moglie una forte intesa sul piano professionale, tanto che dal 2013 i due sono tornati a esibirsi insieme sui palchi di tutto il mondo e in primavera partiranno per un nuovo tour. Recentemente ospite a Domenica In, la Power ha addirittura dichiarato come l'amore con Al Bano non sia davvero finito, "e non finirà mai".

Ti potrebbe interessare anche: “Smettetela di dirlo, le cose stanno così”. Romina Power, ospite de L’Arena di Massimo Giletti, sbotta. Dopo tanti anni dalla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, arriva la dichiarazione della cantante. Le sue parole gelano