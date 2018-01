Recentemente Arisa si è fatta decisamente notare per un cambio di look rivoluzionario. La cantante che abbiamo conosciuto ai tempi di Sincerità ha infatti deciso di dare una svolta e vestire panni nuovi. Tutti la ricordiamo all'inizio della sua carriera, quando indossava occhialoni, aveva qualche chilo di troppo e da allora ha sempre sfoggiato tagli di capelli corti. Di recente, la cantante si è mostrata con degli insoliti capelli lunghi che le donano moltissimo e che i fan hanno apprezzato molto. Ma le novità non sono finite, perché la star di X-Factor ha pensato di aggiungere una novità. Il suo sorriso da oggi infatti non sarà più lo stesso, dal momento che ora ha messo l'apparecchio ai denti. Una scelta insolita da parte di una donna di 35 anni, ma lei ha deciso di metterlo lo stesso e di farlo vedere a tutti, mostrando con orgoglio il suo sorriso "metallico". Per celebrare la fine delle feste, la cantante ha pensato bene di condividere sui social un selfie in cui appare davvero gioiosa con un sorriso a dir poco smagliante. (continua dopo la foto)

Nella fotografia pubblicata sul suo profilo Instgram, Arisa indossa cappello, sciarpa, maglione, ha i suoi nuovi capelli lunghi in bella vista e l'apparecchio in primo piano. Nella didascalia ha scritto: "Potenza della lirica dove ogni dramma è un falso che con un po' di trucco e con la Mimica puoi diventare un altro… ma due occhi che ti guardano così vicini e veri,ti fan scordare le parole confondono i pensieri...” vero??? Baci, buonanotte, le feste finalmente sono finite!!!!!". Insomma, oltre a avere desiderio di cambiamento, la cantante mostra anche una certa insofferenza per le festività natalizie e con la sua classica ironia non fa nulla per nasconderlo.





L'interprete ha proprio deciso di diventare una persona nuova e di passare dallo 'status' di brutto anatroccolo a quello di cigno. Bisogna dire che ci sta riuscendo benissimo. Il suo nuovo look le sta alla grande: appare molto femminile e sensuale. La scelta è stata così azzeccata che i fan alla visione delle sue foto sono rimasti entusiasti. Oltretutto mostrarsi con l'apparecchio è anche sintomo di grande autoironia e coraggio. Gli ammiratori hanno mostrato tutto il loro appoggio con oltre 15mila like. Arisa sarà molto contenta di questo suo ennesimo successo.

