“Ecco di chi è la colpa…”. Beppe Vessicchio e la sua rivelazione sul Festival. I fan si domandano se l’amato direttore d’orchestra sarà presente a Sanremo e adesso arrivano le parole lapidarie: la rivelazione del Maestro che spiazza

Il Festival di Sanremo è lui. Beppe Vessicchio l’istituzione più amata della kermesse canora per anni ha diretto l’orchestra dell’Ariston e il suo sorriso rassicurante è diventato così molto familiare a tutti glia italiani. Poi lo scorso anno la ferale notizia: il maestro non c’è più. Per tutti i telespettatori è stata come una coltellata. Ma adesso arriva la notizia che sta facendo tremare e che ancora una volta non piace proprio a nessuno. Per il secondo anno di fila probabilmente non vedremo Vessicchio salire sul palco dell'Ariston per dirigere una delle canzoni ammesse al Festival di Sanremo. L'edizione 2018, diretta e condotta da Claudio Baglioni, sembra non aver ancora trovato una collocazione per l'amatissimo direttore d'orchestra, osannato dagli appassionati della gara di canto più amata di sempre. Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, Vessicchio ha così risposto ai rumors che non lo vedrebbero protagonista anche di questa edizione: “Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non volere andare al Festival. Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione”. (continua dopo la foto)

Insomma, Vessicchio sembra avere le idee molto chiare. Ma invece i fan ci vedo nero, un po’ per la rabbia, un po’ perché non sono chiari i motivi della sua assenza ormai annunciata. Ma lui con calma, dignità e classe si vuole sottrare a ogni tipo di polemica. Il noto direttore d'orchestra nella sua dichiarazione si riferiva probabilmente al tam tam scatenatosi l'anno scorso in rete, dopo l'annuncio della sua assenza, grazie anche all'hashtag #uscitevessicchio, che entrò in tendenza durante le serate del Festival di Sanremo 2017. Il popolo legato alla tradizione dell'Ariston aveva chiesto a gran voce la sua partecipazione e non fu accontentato, generando grande malcontento.





La protesta lo scorso anno fu così grande che venne organizzata anche una petizione sul sito Change.org, che nella sua motivazione d'essere recitava in questo modo: “Dopo aver appreso la notizia che il maestro Beppe Vessicchio non dirigerà l'orchestra per nessuna canzone in gara, chiediamo a Carlo Conti di invitarlo in una delle 5 serate come ospite in onore della musica che lui ha sempre amato. Beppe senza di te Sanremo non è lo stesso”. A seguito di questo, Conti gli riservò una poltroncina in prima fila come ospite d'onore di una delle cinque serate. Non solo Al Bano, Loredana Bertè, Morgan e Gatto Pancieri tra i grandi esclusi di questo Festival di Sanremo 2018, adesso si aggiunge di nuovo il nome di uno dei protagonisti più amati.

