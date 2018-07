Bye bye ciccia e gonfiore! Tutte pazze per la ‘’Low carb’’: la dieta delle star

Intramontabile, sempre di moda, rapida ed efficace: la dieta senza carboidrati, o per i più attenti Dieta Low Carb, e per i più estremi Dieta No Carb, è una realtà fortemente radicata nel contesto dietetico, soprattutto estivo. "Nell'ambito di un'alimentazione equilibrata – spiega Amelia Wasiliev-, è consigliabile consumare tra 50 e 150 grammi di carboidrati al giorno. Se volete perdere peso dovete stare attorno ai 50 grammi o poco meno, e soprattutto scegliere i carboidrati buoni”. Scegliete alimenti trasformati e zuccherati, ma anche prodotti a base di mais, patate e frutta secca. Ancora, sarebbe meglio ridurre leguminose che non solo sono ricche di proteine, ma anche di carboidrati. Attenzione anche a ciliegie, banane, fichi e uva. Da colazione a cena, come riporta l’Huffington Post, ecco qualche consiglio e ricetta di Amelia Wasiliev, con carboidrati sotto controllo. Muffin con mela e semi di lino per colazione: 5,84 gr di carboidrati per muffin. (Continua a leggere dopo la foto)



Ingredienti: 50g di mandorle in polvere, 30 gr di farina di cocco, 30 gr di semi di lino macinati, mezzo cucchiaino di lievito in polvere, 5 gr di stevia, una mela sbucciata, privata di semi e tagliata a dadini, 75 gr di burro fuso, 2 uova, 2 cucchiai di yogurt bianco, 25 gr di noci frantumate, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Procedimento. Scaldare il forno a 160°. In una ciotola mescolare le mandorle in polvere, la farina di cocco, i semi di lino, il lievito in polvere e la stevia. In una seconda ciotola sbattere le uova con il burro fuso, l'estratto di vaniglia e lo yogurt bianco. Riunite le preparazioni e incorporate i dadini di mela. Distribuite l'impasto in 6 stampi per muffin imburrati e rivestiti di carta forno. Cospargete con le noci e infornate per 25 minuti fino a quando i muffin non sono dorati.

Insalata del risveglio: 12,45 g di carboidrati a porzione. Ingredienti: mezza zucca sbucciata e tagliata a dadini, 100 grammi di misticanza, 4 fette di bacon, 2 cucchiai di semi di zucca, 2 cucchiai di sesamo, un cucchiaio di dukkah, 2 uova, due cucchiai di olio extravergine di oliva, il succo di un limone e mezzo, sale. Procedimento. Scaldare il forno a 180°. Insaporite i dadini di zucca con un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e il sale. Rosolateli per 20-30 minuti finché la superficie non inizia a caramellare. Tostate in forno i semi di zucca, il sesamo e la dukkah per 5 minuti. In una padella rosolate il bacon e tagliatelo a pezzettini. Suddivideteli in 2 ciotole con la misticanza, i dadini di zucca, i semi di zucca, i sesamo e la dukkah tostata. Versate l'olio extravergine d'oliva rimasto e il succo di limone. Cuocete le uova in camicia e aggiungetele all'insalata.

Spiedini di gamberetti alla griglia: 13,65 g di carboidrati a porzione. Ingredienti: 16 gamberetti crudi decorticati, con la coda; un avocado tagliato a dadini, 100 gr di pomodori ciliegino tagliati a metà, mezzo peperoncino rosso lungo tagliato a dadini, il succo di un limone verde, un cucchiaio di salsa al peperoncino dolce, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 10 foglie di coriandolo. Procedimento. Mettere a bagno 4 spiedini di bambù. Marinate i gamberetti in una ciotola con la salsa al peperoncino dolce per 30 minuti. In una ciotolina mescolate l'avocado, i pomodori ciliegino, il peperoncino rosso, il succo di limone verde e il coriandolo. Infilzate 4 gamberetti su ogni spiedino. Scaldate e spennellate con l'olio extravergine d'oliva una griglia e cuocete gli spiedini per due minuti su ogni lato. Distribuiteli in due piatti con la salsa di avocado e i pomodori.

