Ormai in commercio si trova praticamente di tutto e, di solito, appena si manifesta un problema ci fiondiamo ad acquistare quello o quell'altro prodotto. Dimentichiamo però che spesso (mica per tutto, certo) la soluzione è più facile e soprattutto economica. Apriamo il capitolo bellezza e cura del corpo. Sapevate, per esempio, che oltre alle creme per contrastare la cellulite e la ritenzione idrica basterebbe un bel bagno in acqua e sale? Un rimedio 'della nonna' che, dice chi ne sa più di noi, funziona a patto di essere costanti. In sostanza si deve riempire la vasca con acqua a una temperatura di circa 38°, versare mezzo chilo di sale integrale e immergersi per almeno 20 minuti. Il sale, una volta sciolto nell'acqua, aprirà i pori della pelle e agirà liberando i tessuti dai liquidi in eccesso. Provarci non costa nulla. E che dire del segreto di bellezza della splendida Kate Middleton? Guardando le foto della duchessina vi sarete accorte della sua pelle perfetta. Beh, sicuramente ha anche a disposizione prodotti che noi ci sogniamo, ma pare che non possa fare a meno di un trucchetto che possiamo fare nostro. (Continua dopo la foto)



Un semplice asciugamano. Come scrive Cosmopolitan, lo ha rivelato Arabella Preston, beauty guru della duchessina, a The Cut, spiegando che un asciugamano soffice e di qualità se passato sul viso pulisce il viso meglio di qualsiasi altra cosa. Le fibre, inoltre, aiutano ad esfoliare delicatamente la pelle. E chi l'avrebbe mai detto che un semplice asciugamano umido fosse il metodo utilizzato da Kate? Oggi invece vi sveliamo un rimedio pescato dal vasto mondo di internet che in estate può venirci utile.

Un rimedio casalingo per depurare, rinfrescare e dare sollievo alla pelle, magari scottata dal sole ma è valido in ogni caso. E dà un sollievo immediato. Mai sentito parlare dell'aloe vera? È una pianta che ha tantissime proprietà, antinfiammatorie e antibatteriche, e che ormai non è difficile da reperire. Come spiega il canale YouTube Beauty Recipe procedere in questo modo: tagliate la foglia della pianta e frullate il gel, dunque mescolate il tutto con mezzo bicchiere d'acqua (acqua corrente o alle rose).

Versate il composto nella vaschetta per ottenere i cubetti di ghiaccio inserendone tre quarti e mettetela in freezer. Una volta pronti i cubetti, applicateli sul viso in modo circolare. Per averne sempre a disposizione, il consiglio è di farne una bella scorta, magari riempiendo il contenitore la sera prima. Per la pelle scottata è una 'mano santa', ma è un ottimo rimedio anche per rinfrescare, depurare e restringere i pori.

