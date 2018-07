“Da provare”. La dieta del momento? È la ”Dash”: magre in poche settimane

Prima dell’estate più di un italiano su 4 (il 27%) si è messo a dieta, rivela Coldiretti. Quali i regimi più gettonati del momento? C’è chi è pronto a sacrifici immani pur di rientrare nei jeans dell’anno scorso (una della più gettonate è la Whole30, che promette drastici dimagrimenti in un mese); e chi cerca un metodo salutista come la Dash, che non solo faccia dimagrire, ma insegni a mangiare meglio. Dash, che sta per “approccio dietetico contro l’ipertensione”, ha il plauso degli esperti, studi scientifici a favore, lunga tradizione alle spalle. Sorella della Dieta mediterranea, con cui condivide molti aspetti, nel 2017 è stata proclamata per la terza volta consecutiva la dieta migliore dell’anno dall’americana US New & World Reports. Dopo il boom negli Stati Uniti, ha contagiato gli europei per i presupposti sani e gli obiettivi a lungo termine. Il sito italiano dedicato alla dieta, dietadash. it, propone percorsi personalizzati e ebook di ricette scaricabili. Punta alla riduzione del sale che, oltre a combattere ritenzione idrica e cellulite, preparando egregiamente alla prova costume, abbassa la pressione diminuendo il rischio di ictus ischemico del 14%, come rivela uno studio svedese. Perfetta per chi soffre di ipertensione (ricordiamolo: un “killer silenzioso” che colpisce il 33% degli uomini italiani e il 31% delle donne), perché aiuta a normalizzare i valori rapidamente. «Si dimagrisce perché, riducendo la quantità di sale, si trattengono meno liquidi e si riducono indirettamente anche i grassi», sottolinea la dottoressa Scatozza. (Continua a leggere dopo la foto)



La dieta Dash si compone di due fasi. Nella prima fase, non si consumano carboidrati e grassi ma solo proteine per accelerare il metabolismo ed avere, fin da subito, una notevole perdita di peso. La seconda fase della dieta mantiene i risultati raggiunti con la prima fase ed esclude da essa tutti i vegetali ricchi di amido che sono dannosi a livello cardiaco. Questo regime dietetico limita i carboidrati e li esclude quasi del tutto dal menù. Dunque, per tutti gli amanti della pasta, questa dieta sarà ostica. Via libera, invece, a pesce, carne bianca, frutta e verdura. Dopo due settimane, si perderà una taglia e sarà calato il colesterolo nel sangue. La dieta Dash suggerisce di consumare porzioni più piccole e intercambiare alimenti sani per aiutare a perdere peso. È possibile seguire un piano alimentare che consente 2.300 milligrammi (mg) o 1.500 mg di sale (sodio) al giorno.

Lunedì. Colazione: pane di segale con burro senza sale, aranciata. Spuntino: frutta secca. Pranzo: pane integrale, insalata e carne senza grasso. Spuntino: frutta fresca a seconda della stagione. Cena: riso integrale con contorno verdure. Martedì. Colazione: fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero e tè. Spuntino: un frutto. Pranzo: spaghetti integrali con verdure e parmigiano. Spuntino: uno yogurt. Cena: formaggio magro con verdure al forno. Mercoledì. Colazione: yogurt magro e pane integrale. Spuntino: un frutto. Pranzo: insalata con pomodoro e formaggio magro. Spuntino: verdure crude. Cena: pesce alla griglia con patate al forno. Giovedì. Colazione: latte parzialmente scremato con cereali. Spuntino: frutta fresca di stagione. Pranzo: un panino con formaggio magro, pomodori e insalata. Spuntino: un tè alle erbe. Cena: pane integrale con zuppa di legumi e insalata.

Venerdì. Colazione: fette biscottate integrali con burro senza sale e tè. Spuntino: yogurt magro. Pranzo: risotto ai gamberetti e verdura. Spuntino: frutta fresca. Cena: 85 g di merluzzo al forno con crosta di erbe e verdure di stagione. Sabato. Colazione: yogurt magro, frutta e pane integrale. Spuntino: verdure non cotte. Pranzo: 12 cracker di frumento con ridotto contenuto di sodio e una pera affettata. Spuntino: frutta secca. Cena: carne bianca ai ferri con insalata e pane integrale. Domenica. Colazione: latte parzialmente scremato con cereali senza zuccheri. Spuntino: frutta fresca. Pranzo: riso integrale con zucchine. Spuntino: yogurt magro. Cena: salmone con verdure grigliate e pane integrale.

