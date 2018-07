“Oddio!”. Dopo la barba scopre una roba assurda. Ecco che spunta dalla sua guancia

Adesso preparatevi, perché quello che vedrete di seguito potrebbe essere responsabile di molte notti insonni. Sì, avete capito bene. Sui social è diventato virale nel giro di poco. Su Youtube la sua popolarità è in crescita. C’è da riuscire a guardarlo fino alle fine. C’è da capire che l’uomo in questione potreste essere voi. Parla di un pelo incarnito e della lotta per estrarlo. Il protagonista del video che vi presentiamo, dopo essersi fatto la barba, si è accorto di avere un pelo sulla guancia che non è stato tagliato dal rasoio e, guardando meglio, si è reso conto che questo pelo ha una lunghezza spropositata. Infatti, nonostante provi ad estrarlo con una pinzetta, il pelo non finisce mai. Sembra davvero infinito e, in più, arricciandosi su se stesso, rende difficile il compito del ragazzo. Tra l’altro questo pelo è radicato talmente in profondità che fa sanguinare la guancia del ragazzo, il quale però non desiste e alla fine riesce a estrarre questa vera e propria “fune”. (Continua dopo il video)



Roba da far impallidire lo stesso Tarzan. I peli incarniti sono un problema non particolarmente grave, ma sicuramente molto fastidioso e spesso antiestetico. Questi peli, invece che invece di svilupparsi uscendo esternamente, crescono senza trovare una via di fuga verso l’esterno provocando infiammazione, rossore e spesso anche prurito. Questo problema affligge soprattutto gli adolescenti e i giovani adulti e le zone interessate dal fenomeno sono quelle soggette a rasatura, quindi guance, mento, collo. (Continua dopo la foto)



E anche il capo per coloro che si radono la testa, mentre nelle femmine le zone più comunemente colpite sono le ascelle, il pube e le gambe, ovvero le parti generalmente sottoposte a trattamenti di depilazione. La principale causa dei peli incarniti risiede in una rasatura impropria o frettolosa. In cima alla lista dei possibili responsabili spicca il rasoio, seguito dalla ceretta (epilazione "a strappo"): dopo la rasatura, un follicolo tendenzialmente curvo incoraggia il pelo a "rientrare" nella pelle.

Il taglio della lama crea spigoli piuttosto acuminati sulla punta del pelo, che diviene talmente affilata da aprirsi una via innaturale "costringendo" il fusto a crescere lateralmente o all'indietro, incarnandosi in profondità. Non tutti i peli incarniti comunque vengono per nuocere chi lo sa che a questo “sfortunato” ragazzo non porti un po’ di fortuna.

