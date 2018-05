Ce lo ripetono sa secoli: bisogna bere tantissima acqua. L’acqua fa bene al corpo, alla pelle, alla linea, ci depura ed è fondamentale anche per gli organi interni. Bisogna bere, bere, bere. Bere anche se non si ha sete perché quando si avverte lo stimolo della sete, il corpo è già sulla via della disidratazione. Ma quanta acqua al giorno? La risposta non è univoca. Ovviamente dipende dal tipo di vita che si conduce. Per esempio chi fa sport deve bere di più. Comunque diciamo che dovremmo bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, ossia circa 8 bicchieri. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, comunque, dovremmo bere 2,5 litri d’acqua. Ma sono tantissimi! Già. E sappiate che le donne incinte, chi è in menopausa, chi allatta, deve bere ancora di più. Altra regola fondamentale: l’acqua va bevuta a piccoli sorsi durante tutto l’arco della giornata. Le scorpacciate sono nocive. Insomma, bere. Sempre e comunque. E tu stai bevendo abbastanza? Forse sì, forse no. Il sito Thelist.com ha fatto unelenco dei 7 segnali inequivocabili che il corpo manda per dire che stai bevendo troppa poca acqua. Continua a leggere dopo la foto

Leggili e, semmai, fai qualcosa. Se hai le labbra secche, la bocca appiccicosa e un alito cattivo, stai decisamente bevendo troppo poco. Secondo segnale: hai le occhiaie più scure. Lo sapevi? Le occhiaie possono indicare deficit e disidratazione. Su, rimedia: bevi di più e subito ti vedrai più bella. Anche il fegato e i reni ringrazieranno. Hai la pelle molto secca? Bevi troppo poco. La pelle è lo specchio della disidratazione: quando è secca, stai attenta. Anche perché la pelle disidratata è la pelle che fa attecchire le rughe più facilmente. Se le rughe (anche quelle d'espressione) sembrano più marcate e la pelle è opaca, è probabile che tu non stia bevendo abbastanza. Anche le gambe gonfie sono un segnale che il corpo ha bisogno di acqua.

Se non vai in bagno alle 4 alle 7 volte al giorno per fare pipì, non va bene. Non solo sei a rischio di infezioni delle vie urinarie, ma anche di ritenzione idrica. Ovvero di gambe gonfie e, ahimè, cellulite. Le unghie fragili che si spezzano con facilità sono un segnale di carenza di acqua. Prova a bere di più e subito noterai la differenza. Prova: ti accorgerai che anche le cuticole scompariranno. Ti cadono tanti capelli? Di sicuro hai bisogno di acqua. Lo sai che i capelli sono costituiti per un quarto d'acqua, Se non bevi a sufficienza il corpo va a prendere risorse dove può, capelli compresi. Altro segnale importante di carenza di acqua è la pancia gonfia. Se non bevi a sufficienza, rischi la stitichezza. E la stitichezza vuol dire pancia gonfia. Presto, corri ai ripari.

