Il bicarbonato di sodio è uno dei prodotti che non manca mai nelle nostre case. L'uso di questo prodotto risale a tempi antichi. Sembra infatti che abbia accompagnato la vita dell'uomo durante tutta la sua storia, dall'antichità fino ai giorni nostri. Si produce secondo il metodo Solvay unendo acqua, ammoniaca, cloruro di sodio (sale da cucina) e anidride carbonica, ottenendo così il bicarbonato di sodio (NaHCO3) e cloruro di ammonio. Questa però non è la miscela adatta all'uso alimentare, quella che per esempio si può utilizzare per disinfettare le verdure, che invece composta da acqua, carbonato di sodio e anidride carbonica. L'utilizzo più ordinario del bicarbonato di sodio è per la pulizia della casa. Nel detergere i materiali più delicati senza rovinarli o graffiarli. Dal piano cucina, alle ceramiche del bagno. Per sgrassare, disinfettare e lucidare. Semplicemente mescolando la giusta quantità di bicarbonato, in una tazza d'acqua, fino a ottenere un impasto cremoso da utilizzare proprio come un normale detersivo. Ma quali sono gli altri modi per impiegare questo straordinario prodotto? (Continua a leggere dopo la foto)



Scrub per viso e corpo. Per levigare e purificare la pelle preparate una pasta di bicarbonato (3/4) e acqua (1/4), applicatelo e poi massaggiate delicatamente con movimenti circolari. Risciacquate e la vostra pelle sarà splendente.

Deodorante spray. Prendete venti grammi di bicarbonato, duecento millilitri di acqua e mescolate. Lasciate il composto a riposo per 24 ore, travasatelo in un contenitore con beccuccio spray e sarà pronto all'uso.

Punture insetti. Con l'arrivo della bella stagione è necessario proteggersi dagli ''attacchi'' di zanzare, zanzare tigre e altri fastidiosi insetti. Il bicarbonato può essere un ottimo alleato in caso di puntura. Per alleviare il fastidio spalmando sulla zona interessata una crema preparata mescolando 10 grammi di bicarbonato con pochissima acqua fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Sulfumigi. Uno dei classici rimedi della nonna tutto al naturale ha come protagonista il bicarbonato. Si tratta dei suffumigi per liberare il naso e guarire dal raffreddore. Aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato a una pentola di acqua bollente, si aiuta a decongestionare le vie respiratorie e ad alleviare la mucosa nasale irritata.

Sturare gli scarichi. Unite insieme in un vecchio contenitore i 150 grammi di sale e di bicarbonato di sodio. Mescolate in modo da far amalgamare bene i due elementi e poi versate il tutto all'interno dello scarico otturato. (Continua a leggere dopo le foto)





Lettiere per gatti. Questo prodotto può essere un valido alleato per ''nascondere'' i cattivi odori dovuti dalla lettiera del gatto. Basta gettare qualche manciata sulla sabbietta del vostro micio, mescolarla un po' e lasciare agire. Noterete subito la differenza.

Pulire ceramiche e sanitari. Mescolare il bicarbonato con un po' di acqua e utilizzare la crema come un normale detersivo.

Pasticceria. Il bicarbonato di sodio nelle ricette dolci serve soprattutto a dare fragranza. È molto utile, per esempio, nella preparazione dei biscotti e della pasta frolla. Ne basta una punta. Come agente lievitante, invece, deve essere utilizzato insieme al limone o al cremor tartaro.

Acidità di stomaco. Sciolto in acqua, il bicarbonato di sodio dà origine a una soluzione leggermente basica, che può essere sfruttata proprio per contrastare i disturbi digestivi e l'eccessiva acidità di stomaco.

Sorriso splendente. Basta aggiungere un pizzico di bicarbonato al vostro dentifricio, lavare i denti e risciacquare.

