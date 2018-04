Di mode bizzarre negli ultimi anni ne abbiamo viste a bizzeffe, tutte dettate dalle star di turno che con i loro look sempre sopra le righe scatenavano puntuali i tentativi di imitazione da parte delle fan sparse per il mondo. Dal sedere formato "maxi" in versione Kim Kardashian alle labbra siliconate e gonfie come gommoni, le povere teenager si sono sottoposte a ogni genere di tortura, spesso all'insaputa dei genitori e altrettanto spesso finendo per attirarsi contro più critiche che apprezzamenti, derise da un popolo del web lucido e spietato nel distruggere i loro sogni di gloria. L'ultima tendenza, della quale forse non avevate ancora sentito parlare, riguarda una zona del corpo particolarmente delicata e che forse nessuno di noi si sarebbe mai sognato di rendere oggetto di "ritocchini": i capezzoli. Il trend del momento, come spiega Maria Teresa Moschillo sulle pagine di Fox Life, è infatti il cosiddetto "nipple injection", ovvero iniezioni finalizzate a rendere quella parte del seno più turgida e conseguentemente più visibile agli occhi altrui. Il modello di riferimento, in questo caso, è l'icona fashion Kendall Jenner, diventata famosa proprio grazie al reality diventata famosa grazie al reality show "Al passo con i Kardashian". (Continua a leggere dopo la foto)

La modella 22enne è stata immortalata spesso e volentieri dai fotografi senza reggiseno, come la collega Gigi Hadid, del resto, e l'aspetto dei suoi capezzoli, definiti anche "a faro," ha riscosso negli ultimi anni un successo incredibile. A confermarlo è il dottor Norman Rowe, chirurgo plastico di Park Avenue, che ne ha parlato al New York Post riportando le parole di una delle tante pazienti che negli ultimi mesi hanno bussato alla sua porta chiedendo di potersi sottoporre al trattamento: "Amo Kendall Jenner, e mi piace che lei non indossi mai il reggiseno. Non puoi vedere i suoi capezzoli, ma puoi percepirne la sensazione. Penso che ci sia qualcosa di veramente sexy e femminile". (Continua a leggere dopo le foto)

In sostanza, la tecnica consiste nell'iniezione di acido ialuronico che aggiunge volume e tono ai capezzoli, assicurando loro un aspetto particolarmente turgido. Il costo si aggira attorno ai 700 dollari, il trattamento ha una durata di circa 30 minuti e l'effetto dura per circa due anni. Stando a quanto riferito dallo stesso dottor Rowe, i pazienti alle volte avanzano richieste che vanno oltre, ricercando caratteristiche molto precise: "I pazienti richiedono anche areole più piccole e capezzoli più piccoli, areole più grandi e capezzoli più grandi, un cambiamento di colore o della forma dell'areola, oppure una combinazione di più di questi fattori".

”Ho il seno e i capezzoli cadenti”. In preda a una profonda depressione, ingurgita 7.000 calorie al giorno (praticamente mangia per due) e arriva a pesare 325 chili. Ma il medico gli intima di perdere peso se non vuole morire. Così, terrorizzato, dimagrisce moltissimo e diventa un altro. Ma ora ha un problema enorme. Guardatelo con i vostri occhi