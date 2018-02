Lo sappiamo ormai da anni: bere acqua e limone appena svegli è un miracolo per il nostro corpo. Una bella tazza di acqua tiepida e limone (ancora meglio con una punta di zenzero) ci aiuta a eliminare le tossine, sistema lo stomaco e tutto l’apparato digerente, purifica l’organismo, dona alla pelle una luce particolare, accelera il metabolismo e aiuta ad andare al bagno. Il limone, poi, è alcalino e questa caratteristica lo rende speciale per facilitare la digestione e aiutare il fegato nello smaltimento delle scorie, elemento fondamentale anche nell’ottica del dimagrimento. Ma, se vi siete stancate di bere ogni santo giorno acqua e limone o se la bevanda in questione, per quanto portentosa, proprio non vi va giù, sappiate che ci sono delle alternative altrettanto valide (parola di star). Con qualunque cosa decidiate di iniziare la giornata, fatelo con amore e seguite con cura questo piccolo rituale. Sarà un momento tutto vostro per prendervi cura di voi e del vostro benessere. Certo, lo sappiamo che la mattina il tempo è sempre troppo poco e infatti il rituale sarà breve. Ma non ci rinunciate. Continua a leggere dopo la foto

Perché quella cosa fa benissimo e quel momento in cui ti sarai presa cura di te ti renderà più felice. Dunque quali sono queste alternative all'acqua e limone? La prima è un bicchiere di collagene (lo fa Jennifer Aniston). Come si legge su Glamour, secondo una ricerca pubblicata dal Journal of Cosmetic Dermatology, le donne che assumono un drink a base di collagene idrolizzato quotidianamente migliorano l'aspetto della pelle dopo sole otto settimane. Certo, il collagene è quella molecola che dà struttura ed elasticità alla pelle, e, se lo bevi, stimoli la produzione. La seconda alternativa è assumere un cucchiaio di aceto di mele come Kourtney Kardashian, miracoloso, a quanto pare, per la pelle.

Terza alternativa: integratore di probiotici. Il motivo: hanno l'obiettivo di favorire la crescita dei batteri buoni nell'intestino per migliorare la digestione e rafforzare il sistema immunitario. Se associati ai prebiotici, ci sono vantaggi anche per la pelle che appare più luminosa e senza impurità. Quarta alternativa: succo di aloe vera. Dal potente potere detox, aiuta in caso di sindrome del colon irritabile e per il dimagrimento. Quinta e ultima alternativa: l'olio di cocco. Mettine un cucchiaino del caffè della mattina e sei piena di energie. Inoltre non senti la fame. Non solo: fermi il tempo grazie alle proprietà anti-aging dell'olio di cocco.

Scioglie i grassi e ti fa bruciare più calorie, quindi dimagrisci senza accorgertene. E non fatichi neanche un po’: ti basta sorseggiare lentamente questa bevanda pochi minuti prima di colazione (no, non è l’acqua è limone). Una ‘’novità’’ sorprendente