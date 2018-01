Avere un buon contatto è auspicabile. La sessualità fa parte di questa dimensione olistica che non dovrebbero mai essere persa. Tuttavia, ci sono persone che si lasciano andare forse un po’ troppo, tanto da essere letteralmente dipendenti dal sesso. Chi si trova in questa situazione patologica ha una tendenza a perdere il controllo sui propri comportamenti sessuali. Le persone che hanno questo ‘problemino’ hanno continue fantasie erotiche intrusive che le portano ad aumentare in modo ossessivo ed allarmante i comportamenti sessuali e la loro intensità. Possono arrivare addirittura a soffrire di gravi fenomeni di ansia e sintomi di astinenza, che si manifestano quando non si riescono a realizzare i propri desideri. Una cosa però va detta, è importante non confondere la dipendenza sessuale con una vita intima particolarmente intensa, che viene però vissuta con consapevolezza, in modo piacevole e positivo. I dipendenti dal sesso non sono in grado di gestire i propri eccessi e di rifiutare le occasioni sessuali che gli si presentano davanti. Il sesso è la loro esigenza primaria e viene messo prima della salute, della famiglia, degli amici, del lavoro poiché riesce a dare un senso di potenza, soddisfazione e realizzazione più di qualsiasi altra cosa. (continua dopo le foto)

Promiscuità, sesso con prostitute, prostituzione personale, masturbazione compulsiva, esibizionismo, voyeurismo, pratiche sadomaso, ipersessualità all’interno di una relazione stabile, sono solo alcuni dei comportamenti che le persone affette dalla dipendenza dal sesso possono mettere in atto e la cosa causa gravi conseguenze a livello fisico, economico, emotivo, cognitivo e sociale. A lungo andare, possono infatti svilupparsi disfunzioni sessuali tradizionali, come eiaculazione precoce o ritardata, disturbo del desiderio sessuale, oppure malattie veneree, ulcera, pressione alta, vulnerabilità alle malattie, esaurimento nervoso, alterazioni del sonno. Come se non bastasse, tra prostituzione, pornografia, linee erotiche e perdite in ambito lavorativo, la condizione incide in modo considerevole anche sulle proprie tasche. Ad essere maggiormente sconvolta dalla dipendenza sessuale è però la propria psiche poiché la mancanza di controllo sulle scelte provoca un senso di ansia, inadeguatezza, colpa, vergogna e depressione.

Se vi ritrovate in questo quadro, sappiate che se ne può uscire. La maggior parte dei dipendenti dal sesso non riesce a riconoscere il proprio problema, ma lo associa ad una semplice libertà sessuale. Esistono infatti dei trattamenti efficaci per capire qual è il trauma fisico o emotivo che sta alla base dei propri comportamenti. Prevedono la terapia di gruppo, la psicoterapia individuale e l’intervento farmacologico. In questo modo si riescono ad alleviare i sensi di colpa, a riuscire a parlare di un problema tanto intimo. La psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale è quello che riesce a far raggiungere i migliori risultati ed è il più consigliato per coloro che vogliono realmente liberarsi della propria dipendenza. La dipendenza dal sesso è una condizione che tende a peggiorare con il passare del tempo, arrivando a rovinare qualsiasi tipo di rapporto umano, dalle amicizie alla vita di coppia ed è fondamentale intervenire il prima possibile per curarla.

