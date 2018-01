Ce li hai da quando hai memoria, eppure, di punto in bianco, i tuoi fori alle orecchie hanno iniziato a pizzicare e a emanare un cattivo odore. Ma cosa sta succedendo? E perché? Cerchiamo di capirlo. Buchi alle orecchie e piercing sono una cosa ormai ‘’normale’’ e, nella maggior parte dei casi, non creano alcun tipo di problema. In genere, infatti, i problemi legati ai buchi alle orecchie, compaiono all’inizio, appena fatti. È più raro, ma non impossibile, che compaiano anche dopo. Però può capitare di avvertire un prurito intenso e di accorgersi che da quel foro viene un odore cattivo. Perché? Il più delle volte si tratta solo di una reazione al materiale degli orecchini, specie se queste ‘’stranezze’’ si presentano quando si hanno orecchini o piercing da molto tempo. Per esempio ci sono persone sensibili a determinati metalli (uno di questi è senz’altro il nichel), che possono veder comparire in seguito a una reazione allergica rossori, pruriti e altri fastidi. Quindi il materiale di piercing e orecchini è importante: meglio scegliere orecchini e piercing di acciaio inossidabile o realizzati con materiali ipoallergenici. Ma il materiale non è l’unico elemento che può creare problemi. Continua a leggere dopo la foto

In certi casi la colpa è delle cellule morte e degli oli naturali della nostra pelle che si mescolano e si vanno ad attaccare sul foro. Che fare dunque? Ecco dei metodi naturali per risolvere il problema ma anche per evitare che si ripresenti. Il primo è l’acqua calda. Togli orecchini e piercing e fai scorrere dell'acqua calda attraverso i fori. Poi usa un po’ di sapone antibatterico per disinfettare la zona. Anche acqua e sale sono un rimedio portentoso, specie se è in corso una piccola infezione. Procedi così: mescola ¼ di cucchiaino di sale con un po’ di acqua distillata. Imbevi una garza di cotone in questa soluzione e tampona leggermente l’area infetta. Se il buco all’orecchio o il piercing che stanno dando problemi sono nuovi, non preoccuparti: è normale che diano un leggero fastidio e che emanino un cattivo odore. Continua a leggere dopo le foto

Bisogna prestare attenzione se la zona si gonfia e si forma una sorta di anello rosso: in quel caso il problema è l’infezione. Come trattarla? Toccare la zona con le mani sempre ben pulite, evitare di grattarsi; dormire su federe pulite; scegliere l’orecchino ‘’giusto’’ (non deve essere né troppo stretto né troppo lento); usare un sapone liquido neutro e acqua calda per pulire la zona (una volta al giorno è sufficiente); disinfettare orecchini o piercing prima di rimetterli; se nonostante le accortezze e la curata igiene, noti un'infezione che non si riesce a superare in poco tempo è bene contattare un esperto e farsi vedere quanto prima dal proprio medico.

