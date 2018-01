Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Le feste sono finite e l’unica cosa che ci portiamo dietro di loro sono i chili di troppo. Allora cerchiamo online quali sono i rimedi per dimagrire in breve tempo, cosa dobbiamo fare per sgonfiarci, come tornare al nostro peso forma. A proposito, ma che significa peso forma? Il peso ideale si ottiene attraverso una serie di formule matematiche messe a punto da tanti anni di studi. Tali formule, tengono quindi conto del peso e dell’altezza, ma anche della conformazione delle ossa e del tessuto adiposo così come di quello muscolare. Ci sono insomma vari algoritmi che ci dicono qual è il giusto rapporto tra la nostra altezza e il nostro peso corporeo. Ma prima è bene farsi una domanda: cosa è il peso corporeo? Si tratta del risultato tra l’energia introdotta attraverso l’assunzione degli alimenti e l’energia consumata per svolgere tutte queste funzioni utili alla sopravvivenza. Il corpo di un essere umano è così suddiviso: 80-85% massa magra. Cioè muscoli, scheletro, organi e via dicendo. Il restante 15/20% è costituito da massa grassa. L’aumento di peso corporeo avviene quando viene introdotta più energia di quella che viene effettivamente consumata. Continua a leggere dopo la foto

Quindi, se l’energia è troppa, si accumula grasso e questo può essere pericoloso per la salute. Possono insorgere malattie come diabete, ipertensione, cardiopatia, insufficienza respiratoria, affaticamento muscolo scheletrico a carico delle articolazioni, eccessivo peso su ginocchio, schiena. Nell’uomo e nella donna, come tutti avrete notato, il grasso di accumula in modo diverso: l’uomo tende ad accumulare sulla pancia, la donna sui fianchi e sulle cosce. Vuoi scoprire se sei in sovrappeso? Puoi verificare la distribuzione del grasso immediatamente: basta stare in posizione eretta e prendere la misura della circonferenza della vita. Sono da considerarsi misure tendenti all’obesità per l’uomo tra i 94 e i 102 cm e per le donne tra gli 80 e gli 88. Continua a leggere dopo le foto

È fortemente sconsigliato superare di molto il proprio peso forma, non tanto per l’aspetto estetico, quanto per tutte le conseguenze sul piano della salute. L’ideale per mantenersi in forma è seguire una dieta sana, povera di grassi e ricca di fibre; bere molta acqua; fare una moderata attività fisica 3 volte alla settimana. Basta anche, 4 o 5 volte a settimana, una camminata di 20 minuti. Anche evitare l’ascensore o muoversi a piedi ogni volta che si può è una buona regola per stare in forma. Ma prima di cambiare le tue abitudini, perché non scopri se pesi il giusto? Ecco quanto dovrebbe pesare un uomo ‘’normale’’. E tu, devi perdere qualche chilo o stai bene così? Consulta la tabella.

