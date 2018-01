Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Le feste sono finite e si ricomincia: lavoro, stress, spesa, auto, palestra, notti troppo corte. L’amarezza è dilagante e siamo tutti mosci. Anche perché, oltre a ricominciare con la vita ‘’normale’’, dobbiamo anche vedercela con quei chili di troppo che proprio ci fanno sentire orrende. A Natale abbiamo esagerato – dall’antipasto al dolce a pranzo e a cena – abbiamo mangiato tanto, bevuto di più, ingurgitato una sproposita quantità di dolci e ora ci ritroviamo gonfie e con i jeans che non si allacciano. E pensare che avevamo fatto tanti sacrifici per metterci in forma e ci sentivamo bellissime nel nostro corpo asciutto e (abbastanza) tonico. E ora invece? L’idillio è finito e l’incantesimo si è spezzato… Ma non c’è bisogno di disprezzarsi, perché soluzioni per dimagrire – anche in tempi record – ci sono. Che ne dite di seguire una dieta detox? Non solo ci aiuta a tornare in forma, ma aiuta anche il corpo a ‘’riprendersi’’ dopo le abbuffate natalizie. Già, perché, se i chili di troppo li vedi tutti belli piazzati su pancia e fianchi, non vedi che il tuo fegato, i tuoi reni il tuo intestino sono affaticati e stanno chiedendo pietà. Continua a leggere dopo la foto

Ecco, allora è proprio giunto il momento di seguire questa bella dieta per tornare in forma e liberarsi delle tossine. Che ne dici di una dieta di 3 giorni? La suggerisce Glamour e ci ha convinti, perciò ve la proponiamo. Dura poco, non ti stressa troppo e ti aiuta a smaltire le tossine e i chili di troppo accumulati durante le feste. Ecco il programma da seguire.

Primo giorno.

Colazione

Tè verde (drenante e ricco di antiossidanti)

3 gallette di mais con marmellata di agrumi (frutti dall’azione sciogli-grasso)

Spuntino

1 centrifuga di frutti di bosco e barbabietole (ricchi di antiossidanti)

Pranzo

I50 g di insalata belga (depurativa)

80 g di riso semintegrale (aiuta l’intestino) allo zafferano (stimola il metabolismo)

Merenda

1 fetta di ananas fresco (diuretico)

Cena

150 g di pesce bianco al vapore (apporta acidi grassi essenziali)

200 g di finocchi (diuretici)

3 gallette di mais

ColazioneTè verde3 gallette di riso con un po’ di miele (energizzante)Spuntino1 centrifuga di pera, kiwi e prugna (regolarizza l’intestino)PranzoI50 g di insalata di germogli di soia (rimineralizzanti e diuretici)80 g di orzo con zucchineMerenda1 budino vegetale (un piccolo dolce aiuta a stimolare le endorfine e la produzione di serotonina)Cena120 g di pollo alla griglia200 g di carote (ricche di antiossidanti)3 gallette di maisColazioneCaffè d’orzo (diuretico) e latte di riso (antigonfiore)3 gallette di riso con confettura senza zucchero di albicoccheSpuntino1 pompelmo rosa (ricco di minerali antiossidanti)Pranzo150 g di cicoria (depurativa del sangue e diuretica)80 g di pasta di farro al pomodoroMerendaLatte di riso con un cucchiaino di cacao amaro in polvereCena100 g di arrosto di vitelloBroccoli al vapore (antiossidanti)50 g di riso al vapore (azione antigonfiore)Ricorda sempre di assumere una tisana depurativa a base di tarassaco prima di andare a dormire.

