“Altro che sveltina…”. Fare l’amore appena svegli, 5 buoni (convincenti) motivi

La mattina ha l’oro in bocca ma se volete iniziare al meglio la vostra giornata c’è solo una cosa che può davvero aiutarvi: fare l’amore. Nell’immaginario comune il sesso mattutino generalmente è una cosa riconducibile più all’universo maschile che a quello femminile: appena sveglio, infatti, un uomo ha i livelli di testosterone più alti, non a caso si parla di erezione mattutina. Una sana attività sessuale durante le prime ore del giorno, però, è un vero toccasana anche per le donne. Quindi, anche e soprattutto se siete abituate a fare colazione con caffè e ripasso di tutti gli impegni che vi attendono, provate a cambiare le vostre abitudini e a concedervi una buona dose di piacere prima di affrontare la vostra giornata. Scoprirete che, se fare l’amore la sera è rilassante e concilia il meritato riposo, rotolarsi con il partner prima ancora di scendere dal letto può darvi una carica in più da spendere durante il giorno. Ecco, infatti, i cinque buoni motivi per fare sesso la mattina. Innanzitutto, la spinta metabolica: un'ora di attività sessuale brucia calorie quanto 30 minuti di corsa. (Continua dopo la foto)

Quindi, al bando sedute di palestra o jogging prima di timbrare il cartellino, meglio , ad esempio, un cunnilingus che dà una bella spinta metabolica e rende attivi per l'intera giornata. Vogliamo parlare della dose di buonumore che può dare un risveglio tutto pepe? Il rilascio di sostanze endogene fa bene all'umore, con effetto a lunga scadenza sulla giornata. Inoltre il sesso è un potente ansiolitico, scaccia-stress, perché in un orgasmo sciogliamo tante tensioni (l'ossitoicina genera un senso di maggiore serenità), soprattutto se culmina in un squirt. Un altro aspetto che fa bene all'umore e non va sottovalutato è l' influenza positiva sulla propria autostima. Facendo l'amore di mattina ci si sente più belle e attraenti… dite addio alle ore di make up e provate con del sesso al risveglio: vi farà sentire seducenti per tutta la giornata e rafforzerà il vostro sistema immunitario. (Continua dopo le foto)

Non solo, fare l’amore all’alba stimola l'immaginazione, i sensi e l'attività celebrale. La carica energetica per tutto il corpo è raddoppiata e si è più attivi per l'intera giornata. Infine, non c’è nulla di più intimo e personale del risveglio, quando abbandoniamo lo stato incosciente e riprendiamo contatto con il mondo che ci circonda. Unirsi al partner in questo momento così delicato mette in connessione la coppia per tutta la giornata. Si tratta di uno scambio in cui reciprocamente si soddisfano i propri bisogni fisici e non, con coccole e rispetto reciproco; il legame, la passione e la positività nella coppia si rinforzano. Per non parlare poi del fatto che al mattino vi garantite di certo una sua prestazione migliore e forse anche più duratura.

