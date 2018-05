Siete a caccia di un'idea originale per rinnovare il vostro look e il vostro armadio? Bene, in questa estate ci sarà da divertirsi, perché l'esagerazione sarà totale e a chi piace osare, sarà concessa un'occasione praticamente unica. Stop al 'vedo-non-vedo', da Los Angeles arrivano i jeans 'extream cut', pantaloni in denim non elasticizzato a cui i tagli hanno lasciato di fatto solo cuciture, una lampo, i passanti e due tasche. A lanciarli e metterli in vendita per davvero è il marchio Usa Carmar che li propone a 168 dollari (circa 150 euro) e su Instagram li lancia con lo slogan: "Per coloro che osano sfoggiare". Ma i 'jeans senza jeans' che lasciano scoperte gambe e glutei, per ora hanno lasciato piuttosto interdetti gli utenti dei social che tra ironia, come chi scrive: "Quando vuoi andare in spiaggia ma i jeans sono la tua vita", come commenta Alistaire, e indignazione... (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi dispiace ma quei Carmar extream cut sono ridicoli", ha twittato Shalby Taylor. Intanto ci si chiede se qualcuno oserà indossarli veramente. Ma intanto mai come nella Primavera-Estate 2018 la moda e gli stilsiti hanno proposto abbinamenti di colore forti, inusuali, da provare contro ogni pregiudizio. Ecco i 7 migliori: come e perché indossarli. Dalla vita di tutti i giorni alle cerimonie come i matrimoni nella bella stagione. 1) Rosa + Verde: Rosa Baby e Verde Acido è un degli abbinamenti più utilizzati nella moda contemporanea. 2) Rosso + Blu: Rosso e Blu è il binomio che ricorda l'abbigliamento sportivo, un retaggio degli anni Settanta che continua a conquistare. Insieme i due toni sono molto forti e sono in grado di regalare modernità a chi li indossa. 3) Giallo e Rosa è uno dei mix più utilizzati dagli stilisti nelle ultime stagioni. Sta bene davvero a tutte e dona una luce molto intensa. È un binomio indicato tanto per le cerimonie quanto per il tempo libero. (Continua a leggere dopo le foto)

4) Turchese + Nero: è uno dei mix più utilizzati nella storia della moda ma anche uno dei più dimenticati. 5) Rosso + Azzurro: un mix inusuale di grande charme. Il rosso deve essere forte e splendente, mentre l'azzurro deve tendere quasi al bianco per fare il dovuto contrasto. 6) Arancione + Rosa: un altro mix abbastanza nuovo da provare subito. Sta bene a brune e bionde e assicura un effetto forte ma anche molto, molto raffinato. 7) Rosa Geranio + Senape: un look inusuale che piacerà a chi è alla ricerca di un mix davvero originale.

